La fusión no es la solución a los desafíos educativos del país

Con el argumento de optimizar los recursos en el gasto educativo y a la vez fortalecer y mejorar la calidad de su sistema pedagógico, el presidente Luis Abinader, en el marco de su tradicional encuentro “La Semanal con la Prensa”, anunció la unificación de los Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

En consecuencia, consultamos la opinión de varias expertas en materia de educación, entre las que se encuentran la exministra de Educación, Jacqueline Malagón, quien entiende que esto ha sido mal conducido porque parece que se ha producido una encerrona y se acordó presentar lo que ya se decidió.

“En el mundo de hoy difícilmente se logran consensos actuando de manera unilateral y autoritaria. Este tema sería mucho mejor recibido, asimilado y quizás eventualmente aceptado por la sociedad como conjunto, si se hubiera presentado en una consulta nacional donde todos los sectores y cuando digo todos, me refiero a todos, no a cúpulas de poder”, sostuvo.

Puede leer: Feministas opuestas fusión ministerios de Mujer y Juventud

A su entender, a las escuelas y a las universidades van todos y los que más necesitan ir son los que están más lejos de las cúpulas de poder. “La educación tiene que ofrecerse en igualdad de condiciones para todos”.

No obstante, la doctora Malagón, quien además de ser exministra de educación fue asesora del Mescyt, del Infotep y del MAP, aplaudió la creación del Gabinete Educativo mediante el decreto 540-24 que nombra a la vicepresidenta, Raquel Peña, como su nueva presidenta.

“Es el gabinete que soñáramos un grupo de dirigentes de mi generación, una oportuna y acertada designación en la persona de nuestra vicepresidente; esa es la más acertada de todas las medidas que en este momento se ha tomado. De seguro encontraremos un camino que nos conduzca a puerto seguro en la responsabilidad más grande de este y de todos los gobiernos del pasado y del futuro, que es educar las generaciones que en la escuela aprenderán a vivir mejor, porque como tengo más de 30 años diciendo y será una frase lapidaria cuando el Señor me llame a su lado: Educar es Enseñar a Vivir Mejor”.

La fusión no es la respuesta a los desafíos del sistema educativo

De su lado, Ligia Amada Melo, secretaria de Educación Superior del partido Fuerza del Pueblo y exministra de Educación y Educación Superior, puntualizó que mejorar la calidad de la educación no se conseguirá con una reestructuración administrativa, sino fortaleciendo cada ministerio en sus áreas de competencia. “Se requieren estrategias efectivas y apoyo directo a las instituciones educativas, no la centralización de funciones dispares. La fusión no es la respuesta a los desafíos del sistema educativo dominicano”.

Afirmó categóricamente que cada entidad tiene una misión específica: el Minerd se ocupa de los niveles preuniversitarios, mientras que el Mescyt se enfoca en la educación superior y la promoción de la investigación científica.

De igual manera, Alejandrina Germán, exministra del Minerd y del Mescyt, también rechazó de manera categórica la propuesta de que se fusionen ambas entidades educativas. “No podemos fundir ambos ministerios porque sería un retroceso para la educación superior, inicial, básica y media o secundaria” .

La exfuncionaria y alta dirigente del PLD detalló los roles de ambos Ministerios de Educación. “Hay que pensar muy bien cómo el Ministerio de Educación que tiene que ver con la educación inicial, básica y media, tiene que supervisar la educación pública y privada e innovar el diseño curricular para ir respondiendo a las demandas del siglo XXI, que está en constante cambio, tú lo vas a fundir con el Ministerio de Educación Superior, que tiene que ver con el técnico superior, con los programas de grado, con los programas de postgrado, con la innovación y la investigación”, explicó al ser entrevistada por los periodistas Miguel Ángel Rodríguez y Emilia Pereyra, en el programa “En Troya TV” que se difunde por Amapola TV y en Youtube.