Indomet
¿Cuál es el clima para este fin de semana? Este es el pronóstico del tiempo
De acuerdo con el boletín meteorológico, se espera un cielo que mezclará nubes y sol, limitando las lluvias de importancia.
El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó que para este fin de semana predominará un ambiente de escasas precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional, debido a la fuerte incidencia de un sistema de alta presión (circulación anticiclónica).
De acuerdo con el boletín meteorológico, se espera un cielo que mezclará nubes y sol, limitando las lluvias de importancia. No obstante, el arrastre del viento, los efectos de las montañas (orográficos) y el calentamiento del día podrían provocar algunos incrementos nubosos con chubascos aislados durante las tardes en provincias como Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan y Elías Piña.
Para la noche de hoy, la actividad de lluvia se trasladará hacia la zona sur, específicamente en localidades de Azua, Barahona y Pedernales.
Pronóstico para sábado y domingo
Para mañana sábado y el domingo, el panorama meteorológico se mantendrá bajo el control de la circulación anticiclónica. Esto garantizará cielos mayormente soleados y una ausencia de lluvias significativas en gran parte del país.
Sin embargo, se prevén algunos episodios de lluvias ligeras y pasajeras en puntos del litoral costero caribeño durante las horas de la mañana. En horas de la tarde, podrían ocurrir precipitaciones aisladas en zonas montañosas de la Cordillera Central y el suroeste, afectando provincias como Monseñor Nouel, Barahona, Azua y La Vega.
Recomendaciones
INDOMET advirtió que las temperaturas se mantendrán calurosas debido a la incidencia del viento cálido del sureste:
- Mantenerse hidratados tomando suficiente agua.
- Vestir ropa ligera y de colores claros.
- Evitar la exposición prolongada a los rayos del sol, especialmente en horas de mayor intensidad, sin la debida protección.