¿Cuál es el clima para este fin de semana? Este es el pronóstico del tiempo

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El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó que para este fin de semana predominará un ambiente de escasas precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional, debido a la fuerte incidencia de un sistema de alta presión (circulación anticiclónica).

De acuerdo con el boletín meteorológico, se espera un cielo que mezclará nubes y sol, limitando las lluvias de importancia. No obstante, el arrastre del viento, los efectos de las montañas (orográficos) y el calentamiento del día podrían provocar algunos incrementos nubosos con chubascos aislados durante las tardes en provincias como Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan y Elías Piña.

Para la noche de hoy, la actividad de lluvia se trasladará hacia la zona sur, específicamente en localidades de Azua, Barahona y Pedernales.

Pronóstico para sábado y domingo

Para mañana sábado y el domingo, el panorama meteorológico se mantendrá bajo el control de la circulación anticiclónica. Esto garantizará cielos mayormente soleados y una ausencia de lluvias significativas en gran parte del país.

Sin embargo, se prevén algunos episodios de lluvias ligeras y pasajeras en puntos del litoral costero caribeño durante las horas de la mañana. En horas de la tarde, podrían ocurrir precipitaciones aisladas en zonas montañosas de la Cordillera Central y el suroeste, afectando provincias como Monseñor Nouel, Barahona, Azua y La Vega.

Recomendaciones

INDOMET advirtió que las temperaturas se mantendrán calurosas debido a la incidencia del viento cálido del sureste:

- Mantenerse hidratados tomando suficiente agua.

- Vestir ropa ligera y de colores claros.

- Evitar la exposición prolongada a los rayos del sol, especialmente en horas de mayor intensidad, sin la debida protección.