¿Les digo algo?

El presidente Luis Abinader proyecta fusionar instituciones para economizar; sin embargo, la “modernización del Estado” introdujo la idea de descentralizar funciones en los sectores Salud, Educación y Administración Pública y se les eliminaron funciones que hoy realizan el SDSS y el Mepyd. Estos cambios se hicieron luego de años de investigaciones, estudios y asesorías de organismos internacionales como el PNUD, BID, Banco Mundial y FMI. El desconocimiento, la improvisación y creencia de que los políticos que ocupan los puestos cimeros están facultados para hacer las cosas que se les ocurra, ha sumergido a la República Dominicana en la perniciosa practica de obviar los mecanismos instituidos, violar la Constitución y las leyes, promover el clientelismo y la corrupción. Tras veinte años, el proceso de reforma del Estado aún no se ha consolidado, debido a que cada gobierno impone sus criterios e intereses y, en casos como el Sistema Dominicano de Seguridad Social, se le han sustraído prestaciones como las Estancias Infantiles para justificar la creación de entidades para servicios sociales que no tienen razón de ser por corresponder a la Seguridad Social. La fiebre no está en las sábanas, han pasado cuatro años del Gobierno del PRM y todavía hay funcionarios que no han leído las leyes que rigen las entidades que dirigen, ni acatan el orden institucional de los procedimientos de gestión pública, porque asumen que su voluntad es lo que deben hacer y no les interesa servir a los ciudadanos.

El mayor ahorro se producirá con abandonar el clientelismo y la idea del Estado como botín al servicio de quienes ejercen el Gobierno.