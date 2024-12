Licey-Toros y Gigantes – Leones

El partido número 48 y última visita de los Gigantes del Cibao contra los Leones del Escogido fue pospuesto por lluvias en la noche del viernes.

Fue el segundo partido de la jornada que se suspende, luego de que en horas de la tarde el de Tigres del Licey y Toros del Este fuera cancelado en el Estadio Francisco Micheli de La Romana.

Es el partido número 18 que se cancela este invierno, sexto en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, sexto del Escogido, octavo de los Gigantes y segundo de Potros vs Leones del año.

Junto a las cancelaciones de Toros vs Estrellas (Dic 18) y Escogido vs Licey (Dic 18), a la de Licey vs Gigantes (Dic 4), y la de Licey contra Toros (Dic 20) quedan pendientes de reprogramación.

Una vaguada continuará generando aguaceros en gran parte del territorio nacional durante todo el fin de semana, según el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet).

El informe pronostica nublados y aguaceros fuertes, tronadas y ráfagas de viento para este fin de semana. El último reporte del estado del tiempo del Instituto de Meteorología (INDOMET), indica que durante el fin de semana se esperan aguaceros en Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Santiago, las cuales son sedes de equipos de la LIDOM y donde en algunos casos hay partidos pendientes que no se han reprogramado.

