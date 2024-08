Maduro no habría agredido misión RD

El cónsul dominicano en Venezuela, Félix Reyna Echavarría, fue el primero en salir de ese país, el martes, en un vuelo de las 3:00 de la tarde, en el que también retornó el merenguero y viceministro de cultura, Bonny Cepeda, quien cantaba en un mitin de cierre, en apoyo a la reelección presidencial de Nicolás Maduro.

Cuatro organismos dominicanos abandonaron a Venezuela: la Embajada, el Consulado y las oficinas de la Junta Central Electoral (JCE) y del Instituto de Dominicanos en el Exterior (Index).

Una fuente de entero crédito le informó a Hoy que las delegaciones no recibieron presión del gobierno del presidente Maduro, debido a que se manejó de gobierno a gobierno la decisión de Maduro romper relaciones con la República Dominicana por no respaldar su reelección, por no considerarla legítima.

Dijo que se enteraron de que debían volver al país y salir del territorio bolivariano por un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores Dominicano.

La misión diplomática la encabezaba Reyna Echavarría y el encargado de Negocios dominicanos en Venezuela, Jerjes Suriel. La misión diplomática, que albergaba a 15 personas, algunas no empleadas, efectuó dos vuelos comerciales por la aerolínea SkyHigh, desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).

La residencia diplomática estaba en la zona de Altamira, Chacao, Caracas, en Venezuela.