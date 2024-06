Maluma & Blessd hacen historia con 1of 1

El mundo de la música urbana en Colombia, celebra un hito sin precedentes con el lanzamiento de «1 Of 1» (one of one), el primer álbum realizado por dos artistas colombianos de género urbano: Maluma, un ícono global con múltiples premios y reconocimientos; y Blessd, la joven leyenda del reguetón en ascenso con un estilo único. Esta dupla se une para crear una obra que refleja la grandeza de cada uno como artista y su profundo compromiso con la cultura colombiana – Hecho en Medellín para todo el planeta.

«1 Of 1» es más que un producto; es un retrato fiel de las vivencias y la cotidianidad de los barrios colombianos. Maluma y Blessd han plasmado en cada canción la realidad de diferentes estratos sociales, capturando la esencia de las calles y las historias de lucha y perseverancia que caracterizan a nuestra sociedad. “Este trabajo impactará de manera muy positiva, hemos tenido sueños desde muy muy jóvenes y ver que si se pueden cumplir, es motivo de orgullo para quienes nos ven como modelos», aseguran los artistas.

Este lanzamiento es una invitación a soñar para todos aquellos que, como Maluma y Blessd, comenzaron desde abajo y enfrentaron dificultades para alcanzar el éxito. Es un mensaje claro para los nuevos artistas: “Que se mantengan motivados y no pierdan la esperanza”.

«Nunca antes se había hecho una producción completa a dúo entre dos artistas colombianos. Si es el primero, no se puede dos veces», afirmó Maluma, subrayando la importancia histórica de este proyecto. Agradecido con Blessd y su equipo, Juan Luis, reconoce cómo este álbum lo ha motivado a reconectarse con su esencia y mostrar nuevamente quién es como artista, lo que lo hizo «Maluma».

“Vuelvo lanzar algo con Maluma y es algo superchimba, poder hacer un álbum en conjunto, es la primera vez que dos colombianos representantes del género urbano se juntan para hacer algo tan grande como este disco y más tenerlo en el barrio el lugar donde todo comenzó y donde podemos expresar muchas cosas que Juancho y yo compartimos. Dentro de esto se sumó gente tan dura como Ronaldinho, el joyero #1 del mundo Jacob & Co. Esto es algo muy increíble y sobre todo para mí que soy una nueva estrella que estar con estas superestrellas es un sueño … Si Sabe” … Menciona Blessd.

Con la presentación de este trabajo, sale el video de CALL ME, grabado en el barrio Antioquia, en Medellín, ciudad natal de los artistas. En las imágenes, Maluma y Blessd, como amigos, relatan sus andanzas en la cotidianidad de la vecindad.

Además, «1 Of 1» rinde homenaje a las generaciones anteriores de artistas colombianos, cuyo legado y trabajo han inspirado a Maluma y Blessd a llegar donde están hoy. Este disco es la continuación del legado al esfuerzo y a la dedicación y a aquellos que labraron el camino en la industria musical.

Este disco es la muestra del respaldo y trabajo en equipo de las empresas que están detrás de cada uno de los artistas: Royalty Récords, Cigol Music Group, Dímelo Jara Company, Sony Music Latin, Warner Music Latin qué unidos hacen historia con un producción de alto nivel.

Acerca de Maluma:

Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido por su nombre artístico MALUMA (compuesto por las primeras letras de los nombres de su madre, su padre y su hermana) se ha convertido en uno de los artistas de mayor impacto en la música urbana y el ídolo de la música latina a nivel global.

Ganador del Latin Grammy 2018 en la categoría a mejor Álbum Pop Vocal Contemporáneo (por FAME ). Maluma es uno de los cantantes más populares con fans activos en las redes sociales y el líder entre cantantes masculinos latinos con más de 64 millones de seguidores en Instagram. De hecho es el único artista latino masculino que ha superado los 64 millones de seguidores. Esta cifra se le suma a más de 25 millones de fans en Facebook, 8 millones en X y más de 29.9 millones de suscriptores en su canal de YouTube sumando más de veintidós mil novecientos catorce millones de visualizaciones.

En el 2017 presentó 105 conciertos en América Latina, Estados Unidos, Europa e Israel, vendiendo más de 1 millón de tickets en su MALUMA WORLD TOUR 2017 y convirtiéndose en el artista latino que vendió la mayor cantidad de tickets de conciertos en el 2017. El 2018 y el 2019 rompió récords con llenos totales en todos sus conciertos en Estados Unidos y Europa con su FAME World Tour y 11:11 World Tour llenando a capacidad el Madison Square Garden (Nueva York), American Airlines Arena (Miami) y dos Los Foros (Los Ángeles) entre otros. En el 2019, agotó las entradas en el estadio más grande de Israel, el Yarkon Park en Tel Aviv con más de 60.000 espectadores; hizo historia en el 18º Festival Anual Mawazine en Rabat, Marruecos, presentó un registro de asistencia de todos los tiempos como protagonista del concierto frente a 200.000 personas; y se presentó por primera vez en Riyadh, Arabia Saudita ante 25.000 personas. En el 2021 y 2022 arrasó con sold outs en Estados Unidos, Europa, Asia y el Medio Oriente así como en Colombia y México con su Papi Juancho Maluma World Tour.

En el 2022, la superestrella mundial regresó con su Papi Juancho Maluma World Tour y debutó en Hollywood con su papel protagonista como «Bastian» en la película «Marry Me» junto a Jennifer López y Owen Wilson. Maluma además, actuó en su primera película de animación de Disney, «Encanto» , ganadora del premio Óscar 2022.

Es el artista más joven en obtener simultáneamente las posiciones #1 y #2 en el listado «Latin AirPlay» de Billboard, lo cual ha logrado tres veces. Hasta la fecha, Maluma tiene veinticinco éxitos #1 en el listado Latin AirPlay de Billboard.

Desde su firma con Sony Music Latin en el 2015, Maluma ha lanzado siete álbumes: Pretty Boy Dirty Boy (2015) , FAME (2018), 11:11 (2019), Papi Juancho (2020) llegando con el éxito Hawái a mercados mucho más global. Continuo con: #7DJ (2021), The Love & Sex Tape y The Love & Sex Tape Deluxe (2022), Don Juan (2023).

Su sexto álbum de estudio Don Juan, fue nominado al Grammy anglo. Sus hit mundiales como “Según Quién”, se apoderaron de los chats de música en el mercado hispano de los Estados Unidos. El Don Juan Usa Tour recorrió 30 ciudades con una acogida arrolladora.

En 2024, sorprendió con “Mionca” junto a Pirlo, tema que ha superado los 1.8 millones de streams globales en plataformas digitales. Además, ya tiene 2.5 millones de visitas en YouTube en una semana de lanzamiento y se encuentra en el top 50 Colombia en Spotify.

Acerca de Blessd :

Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, es un talentoso artista del género urbano colombiano. Desde su debut, Blessd ha capturado la atención del planeta con su estilo único y letras que reflejan las realidades del barrio que tan orgulloso lo hacen sentir. Con éxitos como «Medallo» y «Si Sabe Ferxxo», ha logrado posicionarse contundentemente en la escena musical urbana mundial, dos #1 en en el listado Latin AirPlay de Billboard en 2022 y 2024 respectivamente son referente de su incansable trabajo.

A sus 24 años Blessd se perfila como la joven leyenda y el futuro del género urbano. A lo largo de su carrera, Blessd ha sido reconocido con varios premios, incluidos los Premios Nuestra Tierra, y ha recibido múltiples nominaciones en los Premios Juventud.