Médicos ven parcial la cobertura a los medicamentos

El problema mayor de la Seguridad Social y los medicamentos es que los seguros cubren los tratamientos a marcas, no a moléculas, dijo ayer el doctor Héctor Guerrero Heredia, médico psiquiatra.

De su lado, el doctor José Miguel Gómez Montero, psiquiatra y escritor, se refirió a la particularidad en la cobertura y tratamiento de medicamentos para enfermedades mentales.

“Es relativo que la seguridad social no cubre los tratamientos. Es que la cobertura es a marcas, no a moléculas”, dijo el médico especializado.

La mayoría de los médicos tiene contratos con los seguros. “Tengo pacientes que compran todos sus medicamentos de marca y por moléculas”, insistió.

El doctor Gómez Montero dijo que la política pública tiene cobertura para internamientos y parte de las consultas. Se refiere al Seguro Nacional de Salud, algunas Administradoras de Riesgos de Salud también tienen cobertura.

Algunas aseguradoras excluyen la cobertura de medicamentos, dijo, lo que implica que no hay cobertura universal. Sin embargo, sostuvo que los más pobres, deben ir a las Farmacias Pueblo, donde, afirmó no están todos los medicamentos, por lo que la cobertura no es universal. Mostró preocupación por la incidencia de enfermedades mentales en el país.