Tres de cuatro altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pidieron este miércoles a sus compañeros de bancada a pronunciarse en los estamentos adecuados.

El también miembro del Comité Político, Melanio Paredes, aclaró que cada uno de los integrantes que conformar la organización política, tendrán su espacio en el X Congreso para expresar sus opiniones.

«Yo que fui crítico entiendo que en este Comité Político y en esta etapa hay discusión, la voz de Danilo no es voz de Dios en el comité, no es verdad, para los que entienden eso, o sea, yo he podido en términos individuales expresar mis puntos de vista», dijo.

«Invito a los compañeros que vengan a este proceso de crítica y autocrítica y que expresen allí sus sentimientos», añadió.

Llamó además hacer una «evaluación honesta al partido, ya que el PLD no puede encaminar sus pasos sin tomar en cuenta lo que se recoge en esa evaluación».

Estas declaraciones fueron ofrecidas al ser entrevistado en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.