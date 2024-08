Miriam critica no la consulten Constitución

A pocas horas de que el presidente Luis Abinader le pida a la procuradora general, Miriam Germán Brito, que permanezca en el cargo un poquito más, hasta que se apruebe el proyecto de reforma constitucional, la funcionaria remitió una comunicación al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, en la que externó su queja porque el órgano que dirige no ha sido consultado con relación al proyecto de marras.

En una comunicación fechada el 12 de agosto, la magistrada Germán hizo constar lo siguiente:

“Esta Procuraduría General de la República no ha sido consultada en relación al proyecto de reforma a la Constitución, en lo que se refiere a los requisitos y mecanismo de designación del Procurador General de la República ni al Consejo Superior del Ministerio Público. Por tanto, dejo por este medio constancia de que no he emitido, ni a título personal, ni en mi calidad de Procuradora General de la República, ninguna opinión sobre el particular”.

Ayer, luego de que el contenido de la misiva fuera filtrado y publicado en los medios de comunicación, la magistrada Germán emitió un comunicado de prensa, en el que hace saber “que no es necesario que el Poder Ejecutivo consulte su propuesta de reforma constitucional con esa dependencia, la PGR, particularmente”, ya que el proyecto es de conocimiento público.

Aseguró que aclarar eso fue su “única intención” al enviar la comunicación al Consultor Peralta, y que no se siente “agraviada” al no ser consultada sobre los aspectos que se requieren modificar en la Constitución para la designación del titular del Ministerio Público y su Consejo Superior.

La Procuradora general reiteró “estar en la mejor disposición de colaborar con el Poder Ejecutivo en lo que entienda necesario”.