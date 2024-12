Un regalo de un Iphone 16 Pro Max para su hija Charlotte por Navidad, levantó un avispero entre la influencer rumana Alexandra MVP y su exesposo, el cantante urbano Mozart La Para.

Alexandra sorprendió a la niña con un PlayStation 5, un iPhone 16 Pro Max y unos AirPods, compartiendo el momento en su cuenta de Instagram con el mensaje.

“Mamá es más que suficiente”, publicó la instagrammer.

Tras el posteó, los seguidores arremetieron contra ella, a lo que esta reveló lo siguiente:

“Hace tres meses que le pidió un iPhone de Navidad y ni eso fue capaz, ni un regalo ni nada, tuve que hacerlo yo”, afirmó.

De inmediato, Mozart La Para no se quedó acalló y respondió a través de una transmisión en vivo.

“Yo siempre se lo regalo en enero por todas las fiestas y las cosas que tengo. Eso está comprado desde hace casi un mes”, dijo, mostrando el iPhone y los AirPods que había adquirido.

Indicó además que «planeaba entregárselo en enero debido a su apretada agenda laboral».

“Miren bien, yo con mi hija no me descuido, oyeron, porque hay gente que quiere hacer daño de todas formas. Último pago del colegio, 16 de diciembre, lo ven ahí, 16 de diciembre. La niña me pidió ese iPhone, pero yo le dije que se lo iba a regalar en enero por mi agenda tan cargada de fiestas y compromisos”, aseguró.

Luego de estas declaraciones, la empresaria puso en duda la veracidad de sus declaraciones.

“El teléfono era para Navidad, no para enero. […] Un tipo que vive como a 5 minutos y debido a su ‘agenda apretada’ solo pudo verla 2-3 veces este 2024”, expresó.

