Una mujer pasó 3 años en prisión por un delito que no cometió, ahora lucha por limpiar su nombre

En 2021, la vida de Nicaury cambió drásticamente cuando fue apresada injustamente tras un asalto en su centro de uñas. Mientras atendía a una mujer y al esposo de esta, ambos fueron supuestamente despojados de dinero en efectivo y joyas por unos asaltantes.

Nicaury fue acusada de asociación de malhechores por Joselín Orquídea Guzmán, la clienta que atendía durante el robo. Según relató, fue al menos nueve veces a apelación y los querellantes «nunca aparecían, nunca fueron”, explicó. Debido a esto, “anularon la sentencia, y de ahí hicieron nuevo juicio, y gracias a Dios me descargaron”, comentó.

A pesar de haber recuperado su libertad, Nicaury pasó tres años en prisión sin haber cometido ningún delito. Ahora, su lucha se centra en limpiar su hoja de vida: “Yo necesito que me quiten esa ficha, porque no me la merezco. Yo soy una mujer honrada, trabajadora, que lo que siempre he sido es una burra trabajando para mis hijos, porque quiero el futuro de mis hijos”, detalló.

Aunque asegura que la vida le hizo “una mala jugada”, Nicaury está decidida a seguir adelante por el bienestar de sus hijos, quienes son su mayor motivación.

