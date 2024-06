Mujeres abrazan nuevos personajes

Para Jacqueline Estrella las mujeres en el humor están viviendo un importante momento y esto en parte, ha sido gracias a las redes sociales que les ha permitido mostrar sus talentos sin esperar a ser elegidas por nadie.

“Cuando me preguntaban en las entrevistas que porqué hay pocas mujeres en el humor, yo decía que no dependía de las mujeres sino de quien las escogía, que tal vez no escogían la más cómica, sino la más bonita, pensando en que fueran modelos”, explicó.

Estrella, quien en estos momentos se destaca en los programa “El Mañanero” y “Too much en la noche” resalta que “las mujeres, finalmente se han abierto puertas a su manera, con su decisión han irrumpido el escenario en el mundo de las redes, donde ya nadie tiene que elegirte, tu entras con lo que tienes, lo sueltas, lo pones a rodar de manera espontánea y es lo que ha pasado con estas chicas del humor, se han lanzado con propuestas divertidas, le han dado seguimiento y me choco con ellas en las redes y me da mucha alegría”.

Jacqueline, también destacó el trabajo que realizan las mujeres en stand up comedy, que desde su plataforma están haciendo su camino como Aleja Johnson y Jinita.

“Me da mucho gusto porque también las mujeres tenemos nuestra voz en el humor. Se decía que era un arte muy de hombre, pero ahora las mujeres están surgiendo con su voz”, dijo.

Dentro de los personajes nuevos que ha creado Estrella se destacan: Modisto, Wika, Yary, Candita la Candidata, Pamela es un clon, Magalife, An Si o No, La Toki y Zoila Cura. La lista total de sus personajes es de aproximadamente 25.

Las nuevas

La comunicadora Pamela De León, inicia la lista de figuras femeninas que han entrado a este mundo de la mano de su personaje “El Deli”. Personificada como un hombre, Pamela lleva alegría a sus seguidores con este pintoresco delivery que busca el amor.

La comunicadora y actriz Rosmery Herrand, también tiene nuevo personaje que la transforma en un hombre gracias a “Terry el parqueador”, un joven que se gana la vida parqueando carros en la calle.

María Angélica Ureña se transforma en “Marcelina”, una asistente doméstica que lleva las riendas de la limpieza de un hogar, mientras hace de las suyas en las redes sociales.

Mientras que Gabi Desangles vuelve a ser niña otra vez con el personaje de “Nashi”, una pequeña traviesa que llena de ternura y alegría a el programa “Too much en la noche” cada vez que los visita.

Dueña de muchos personaje queridos y que ya han traspasado las redes sociales, Yamilet González conocida como “La González” también le dio la bienvenida a “Maquia”, una clarividente que usa su astucia para “adivinar el futuro” de sus clientes.