Novak Djokovic llevaba ¡seis años! sin perder en Australia hasta que se topó con Alex De Miñaur en la United Cup. Fueron 43 partidos en los que se mantuvo invicto desde 2019 (cuarta ronda vs. Hyeon Chung). Los problemas en su muñeca derecha no mermaron y se enciende una alarma de cara al inminente Abierto de Australia.

El jugador local le ganó por doble 6-4 en lo que significó el primer punto de la serie de Cuartos de Final entre Australia y Serbia. Además, es su primer éxito ante un número del mundo lo que se transforma en el mejor triunfo de su carrera.

Curiosamente, la racha ganadora más extraordinaria de Nole desde la Copa Davis de 2010 hasta las semifinales de Roland Garros de 2011 también se extinguió después de… 43 matches.

Alex De Miñaur hizo historia apenas en el tercer día del nuevo año. Hizo su propia historia y ganó el partido más importante de su carrera hasta el momento.

Porque nunca había podido con un número uno del mundo. Y Novak Djokovic, aún mermado desde lo físico, lo felicitó en la red después del doble 6-4. Fue en el marco de la United Cup para darle ventaja a Australia en la serie ante Serbia.

Se convierte además en el primer jugador australiano en derrotar al N°1 del ranking desde Nick Kyrgios en 2022 (US Open vs. Daniil Medvedev) y el primero en hacerlo en casa desde Mark Philippoussis en 1996 (Abierto de Australia vs. Pete Sampras).