Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se volverán a enfrentar en la final masculina de Wimbledon

A Carlos Alcaraz solo le han pasado un par de meses de cumplir 21 años y, sin embargo, todo este asunto del éxito en Grand Slam ya está un poco ahí, hecho para él.

Acercándose un paso más a un segundo trofeo consecutivo de Wimbledon y un cuarto campeonato importante en general, Alcaraz superó un comienzo inestable el viernes para vencer a Daniil Medvedev 6-7 (1), 6-3, 6-4, 6-4 en las semifinales en la cancha central. .

“Siento que ya no soy nuevo. Siento que sé cómo me voy a sentir antes de la final. He estado en esta posición antes”, dijo Alcaraz. «Intentaré hacer las cosas que hice bien el año pasado e intentaré ser mejor».

Como el año pasado, su oponente en el partido por el título del domingo será Novak Djokovic, quien avanzó con una victoria por 6-4, 7-6 (2), 6-4 contra el favorito No. 25 Lorenzo Musetti. Djokovic ganó 15 de 16 puntos cuando anotó en el primer set y finalizó con 43 de 56 en esa categoría.

Será la primera vez que los mismos dos hombres se enfrenten en finales consecutivas de Wimbledon desde que Djokovic venció a Roger Federer en 2014 y 2015.

“Es un jugador tan completo como parece”, dijo Djokovic sobre Alcaraz, quien ganó la final de 2023 en cinco sets. “Voy a necesitar lo mejor de mis habilidades en la cancha para vencerlo”.

Djokovic, que no había llegado a una final de ningún torneo en toda la temporada y necesitó cirugía en junio por un desgarro de menisco en la rodilla derecha, competirá por su octavo campeonato en el All England Club. Eso empataría la marca de Federer por la mayor cantidad por hombre, y lo colocaría a uno detrás del récord de nueve de Martina Navratilova, al tiempo que convertiría a la serbia de 37 años en la primera jugadora en la historia del tenis con un total de 25 títulos de Grand Slam en su carrera.

“Sé lo que tengo que hacer”, dijo Alcaraz. «Estoy seguro de que sabe lo que tiene que hacer para vencerme».