Un 2026 prometedor para la República Dominicana

A pesar de que en el año 2025 el crecimiento económico se desaceleró, el 2026 se presenta como un año lleno de oportunidades y desafíos para la República Dominicana. Con un crecimiento del PIB proyectado entre 3.6% y 4.5%, según el FMI, Banco Mundial y Cepal, el país está listo para avanzar en su desarrollo económico y social.

Se espera que la inflación se mantenga dentro del rango meta del Banco Central, lo que brinda estabilidad y confianza para la inversión. La inversión extranjera directa (IED) podría superar los 5 mil millones de dólares en 2026, impulsada por sectores clave como el turismo y la construcción. Este crecimiento económico debería traducirse en una mejora de la calidad de vida de los dominicanos, pero es crucial que el gobierno aborde la desigualdad y la pobreza para que sea inclusivo y beneficie a todos. Esto es lo que se llama un crecimiento con propósito.

La educación es uno de los mayores desafíos que enfrenta el país. Muchos estudiantes dominicanos abandonan la escuela secundaria, lo que afecta su capacidad para acceder a empleos bien remunerados. Es fundamental concentrar la inversión en educación para que nuestros hijos puedan desarrollar las habilidades necesarias para el mercado laboral y fortalecer la innovación como un pilar importante para el desarrollo sostenible. Otro desafío importante es la seguridad ciudadana y la violencia. Es necesario seguir fortaleciendo las instituciones responsables de la vigilancia, el mantenimiento del orden público y de garantizar la seguridad, en particular la Policía Nacional y la Procuraduría encargada de la persecución del delito. Iniciativas como la implementación de tecnologías de seguridad y la capacitación de los agentes de policía pueden ayudar a mejorar la seguridad en el país.

Como sociedad, todos debemos contribuir a este desarrollo, promoviendo la responsabilidad social, las iniciativas comunitarias y el apoyo a causas sociales. Juntos, podemos hacer que el 2026 sea un año de crecimiento, desarrollo y progreso para todos los dominicanos.

La acción personal es la clave. Como nos recuerda Epicteto, filósofo estoico que enfatizó la importancia de la acción y la responsabilidad personal: "No es el año nuevo lo que trae cambios, sino nuestras acciones y decisiones". Esta reflexión es un recordatorio poderoso de que el cambio comienza dentro de nosotros mismos. Es hora de tomar responsabilidad y actuar para crear el cambio que queremos ver en nuestra sociedad.

Debemos mirar hacia adelante, hay todo un horizonte lleno de esperanza. República Dominicana es un lienzo en blanco, esperando ser pintado con colores de innovación y éxito. Imaginemos un país donde nuestros jóvenes sean líderes audaces, donde el talento florezca en todas las áreas, desde las artes hasta la ciencia, desde la agricultura hasta la tecnología. Un país que ofrezca oportunidades para que los sueños se hagan realidad, ese es mi deseo para 2026.