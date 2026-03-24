Empiezas uno y no puedes parar: las 5 series más adictivas ahora mismo en Netflix

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¿Tan adictivas que quieres devorarlas en una sola sentada? Estas cinco series se mantienen entre lo más visto de Netflix y están atrapando a millones de espectadores en todo el mundo.

Prepara las palomitas, acomódate en el sofá y dale play.

One Piece: temporada 2

Luffy y los Sombrero de Paja zarpan hacia la Gran Ruta, donde exploran tierras maravillosas y nuevos peligros en busca de un legendario tesoro.

Logros

16.8 millones de visualizaciones esta semana

N.º 1 en series en 63 países esta semana

Top 10 en 92 países

Los dinosaurios: Temporada 1 (2026)

4 episodios

Desde el primero hasta el último dinosaurio, esta épica serie documental examina sus 165 millones de años en la Tierra y las fuerzas que moldearon su evolución.

Logros

2 semanas en el Top 10

9.6 millones de visualizaciones esta semana

N.º 1 en series en 4 países esta semana

Top 10 en 89 países

Un lugar para soñar: Temporada 7 (2026- 10 episodios)

Los recién casados Mel y Jack persiguen su sueño de adoptar un bebé. Entretanto, antiguos amores resurgen, y Virgin River enfrenta nuevas amenazas.

Logros

7 millones de visualizaciones esta semana

Series Top 10 en 58 países esta semana

Top 10 en 58 países

El agente nocturno: Temporada 3 (2026- 10 episodios)

Peter se alía con una reportera para exponer al elusivo vendedor y detener un ataque terrorista, sin darse cuenta de que una conspiración busca enterrar la verdad.

Logros

4 semanas en el Top 10

3.2 millones de visualizaciones esta semana

Series Top 10 en 43 países esta semana

Top 10 en 43 países

Bridgerton: Temporada 4 (2026- 8 episodios)

En esta nueva historia de la alta sociedad, Benedict Bridgerton, el eterno soltero, queda cautivado por una misteriosa mujer en un baile de máscaras.

Logros