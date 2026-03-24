Maratón
Empiezas uno y no puedes parar: las 5 series más adictivas ahora mismo en Netflix
Desde Bridgerton a One Piece, las series que están arrasando en Netflix
¿Tan adictivas que quieres devorarlas en una sola sentada? Estas cinco series se mantienen entre lo más visto de Netflix y están atrapando a millones de espectadores en todo el mundo.
Prepara las palomitas, acomódate en el sofá y dale play.
One Piece: temporada 2
Luffy y los Sombrero de Paja zarpan hacia la Gran Ruta, donde exploran tierras maravillosas y nuevos peligros en busca de un legendario tesoro.
Logros
- 16.8 millones de visualizaciones esta semana
- N.º 1 en series en 63 países esta semana
- Top 10 en 92 países
Los dinosaurios: Temporada 1 (2026)
4 episodios
Desde el primero hasta el último dinosaurio, esta épica serie documental examina sus 165 millones de años en la Tierra y las fuerzas que moldearon su evolución.
Logros
- 2 semanas en el Top 10
- 9.6 millones de visualizaciones esta semana
- N.º 1 en series en 4 países esta semana
- Top 10 en 89 países
Un lugar para soñar: Temporada 7 (2026- 10 episodios)
Los recién casados Mel y Jack persiguen su sueño de adoptar un bebé. Entretanto, antiguos amores resurgen, y Virgin River enfrenta nuevas amenazas.
Logros
- 7 millones de visualizaciones esta semana
- Series Top 10 en 58 países esta semana
- Top 10 en 58 países
El agente nocturno: Temporada 3 (2026- 10 episodios)
Peter se alía con una reportera para exponer al elusivo vendedor y detener un ataque terrorista, sin darse cuenta de que una conspiración busca enterrar la verdad.
Logros
- 4 semanas en el Top 10
- 3.2 millones de visualizaciones esta semana
- Series Top 10 en 43 países esta semana
- Top 10 en 43 países
Bridgerton: Temporada 4 (2026- 8 episodios)
En esta nueva historia de la alta sociedad, Benedict Bridgerton, el eterno soltero, queda cautivado por una misteriosa mujer en un baile de máscaras.
Logros
- 7 semanas en el Top 10
- 5.3 millones de visualizaciones esta semana
- Series Top 10 en 85 países esta semana
- Top 10 en 85 países