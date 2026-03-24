Fallece padre de la periodista Mariela Caamaño: detalles del velatorio

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Santo Domingo.- El padre de la periodista Mariela Caamaño, falleció la madrugada de este lunes a los 90 años, por diversas complicaciones de salud.

Rafael Estenio Caamaño era arquitecto y padre de cuatro hijos, quienes hoy lo despiden con inmenso dolor.

Sus restos serán velados este miércoles desde las 8am en la Funeraria Blandino de la Avenida Abraham Lincoln.

Luego serán trasladados al cementerio Puerta del Cielo a las 3pm para darle cristiana sepultura.