Más allá de la guerra arancelaria: la lógica estructural del déficit externo

Creado: Actualizado:

De acuerdo con los datos del Bureau of Economic Analysis (BEA), agencia del Departamento de Comercio responsable de medir la salud de la economía estadounidense, el déficit del comercio de bienes de ese país con el mundo ascendió en 2025 a 1.24 billones de dólares, 2.1% por encima de lo registrado en 2024. Este resultado se produjo en un contexto marcado por la guerra arancelaria impulsada por la administración de Donald Trump, que elevó la tasa arancelaria promedio desde 2.4% en 2024 hasta 13.6% en el 2025, su nivel más alto desde 1933.

Entre los objetivos declarados de esta política estaban la reducción del déficit comercial, reducir dependencia estadounidense de los insumos importados y el fortalecimiento de la industria estadounidense. Sin embargo, las cifras muestran que el déficit de bienes no solo no se redujo, sino que aumentó.

Por regiones y países, la Unión Europea acumuló el año pasado el mayor superávit frente a Estados Unidos, con aproximadamente 219 mil millones de dólares, seguida por China, con más de 202 mil millones. También registraron superávits significativos México (casi 197 mil millones), Vietnam (más de 178 mil millones), Taiwán (cerca de 147 mil millones) e Irlanda (algo más de 114 mil millones). En el caso de Canadá, el superávit fue de algo más de 46 mil millones.

Si bien los superávits de la Unión Europea, China y Canadá fueron inferiores a los registrado en 2024, los de México, Vietnam, Taiwán e Irlanda aumentaron, lo que evidencia una clara reorientación del comercio internacional. Es decir, parte de lo que antes se importaba directamente desde China comenzó a canalizarse a través de terceros países. Las cadenas globales de valor se reorganizaron, pero la dependencia estructural de insumos extranjeros no desapareció. Componentes chinos, por ejemplo, siguen incorporándose indirectamente en productos ensamblados en otras economías. El resultado es una reducción del desequilibrio bilateral con China, pero no necesariamente del déficit agregado de Estados Unidos.

Lo ocurrido confirma que el déficit comercial no es un fenómeno que pueda resolverse únicamente mediante aumentos arancelarios. Desde una perspectiva macroeconómica, el saldo externo es el reflejo de la relación entre ahorro e inversión. Mientras Estados Unidos invierta más de lo que ahorra, necesitará financiar esa brecha con capital externo, lo que implica, contablemente, un déficit en la balanza comercial. En los últimos seis años, la brecha ahorro–inversión ha promediado alrededor de 3.7% del PIB.

En 2025 confluyeron varios factores que explican la ampliación del déficit de bienes. En primer lugar, un déficit fiscal elevado, superior al 7% del PIB, que redujo el ahorro público. En segundo término, un consumo privado robusto, que creció 2.6%. A ello se suma un dólar estructuralmente fuerte, sostenido por los flujos financieros internacionales, en un contexto en el que Estados Unidos continúa siendo el principal receptor mundial de capital. Cuando el país absorbe grandes volúmenes de ahorro externo, el tipo de cambio tiende a apreciarse, lo que abarata las importaciones y dificulta la corrección del déficit comercial.

Como se expresó anteriormente, la guerra arancelaria fue presentada políticamente como un instrumento de reindustrialización, reducción de dependencia y equilibrio comercial. Sin embargo, en términos macroeconómicos, el déficit externo es más un fenómeno financiero que estrictamente comercial, vinculado al papel sistémico de Estados Unidos como centro financiero global y principal mercado de consumo.

Mientras el país mantenga un bajo ahorro nacional, elevados déficits fiscales, una fuerte demanda interna y el dólar conserve su posición dominante, el déficit comercial tenderá a persistir. Los aranceles pueden modificar el origen y la composición de las importaciones, pero si el impulso fiscal y financiero sostiene la demanda y fortalece la moneda, el déficit total puede no disminuir, e incluso aumentar.

Reducir el déficit comercial no es un accidente arancelario ni una simple distorsión sectorial. Es la manifestación externa de una brecha estructural entre ahorro e inversión. En términos macroeconómicos, cuando un país invierte y consume más de lo que ahorra internamente, debe financiar esa diferencia con capital externo; y ese financiamiento se refleja contablemente en un déficit en su balanza de pagos. El problema del déficit comercial de los Estados Unidos no se corrige en la aduana, sino en la estructura.