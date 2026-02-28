Las celebraciones patrióticas, ¿Qué promueven?

Creado: Actualizado:

El mes de febrero (que hoy concluye) está definido como el “Mes de la patria”. Las celebraciones se concentran en la exaltación de la figura de los padres de la patria, (especialmente Juan Pablo Duarte) y los símbolos patrios. Se reduce la patria a elementos simbólicos desconectados de una visión procesual enraizada en nuestro territorio, recursos naturales y población.

Los valores de hombres y mujeres jóvenes que formaban la Trinitaria liderados por Juan Pablo Duarte eran: justicia, igualdad, libertad y respeto. El movimiento era pacífico y se sostenía en la combinación de lo político-social con las artes.

Estos valores no tienen eco en la celebración patriótica, por el contrario, se han distorsionado hacia la promoción del odio, discriminación, injusticia y maltrato hacia personas inmigrantes haitianas en el país desde la “venganza” porque supuestamente “nos invadieron”, no ocurre contra personas inmigrantes de países que nos invadieron varias veces como: España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Las actitudes hacia estas personas inmigrantes se desvinculan totalmente de lo que hicieron los gobiernos de sus países de origen en distintos momentos históricos con nuestro país y con nuestro pueblo.

La promoción del odio hacia el pueblo haitiano bajo la justificación de que fuimos “invadidos” por ellos ha estado relacionada a la celebración de la Independencia desde la era de Trujillo con objetivos claros de quiebre de las relaciones entre ambos pueblos (haitiano y dominicano) que era bastante fluida desde la solidaridad, apoyo e intercambio comercial.

El nacionalismo que promueven ciertos sectores está reducido a ver a Haití como la amenaza a nuestra soberanía; sin embargo, la presencia militar norteamericana en nuestra base aérea y nuestro a aeropuerto fue indiferente para los nacionalistas. Lo mismo ocurre con la presencia extranjera en los sectores económicos importantes como son: extracciones de minerales incluyendo el oro y la inversión extranjera en otros sectores de la economía.

Una reflexión sobre la patria supone reconocer la participación de mujeres y hombres en la construcción del sentido de comunidad desde la cultura taína, el cimarronaje y la interacción, entre estos grupos que vivieron la esclavitud, la violencia y generaron resiliencia y apoyo mutuo. La contribución de las mujeres desde esta perspectiva fue y ha sido clave favoreciendo a la cohesión y armonía social.

El conocimiento de esta otra historia está forjándose desde nuevas generaciones de personas y colectivos dedicados a la investigación de nuestra historia desde evidencias como ocurre con Quisqueya Lora, Amín Pérez, Amaury Pérez, Pablo Mella, Orlando Inoa, entre otros… y un grupo importante que desde la diáspora está aportando a esa relectura de nuestra historia y realidad social.