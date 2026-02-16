La visión formativa del INFOTEP para el 2026

Creado: Actualizado:

Como cada año, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) presentó a la sociedad dominicana su Plan Operativo 2026, reafirmando un compromiso que va más allá de la capacitación: acompañar a las personas en el camino hacia una vida con más oportunidades, más dignidad y más esperanza.

El INFOTEP quiere seguir siendo ese aliado cercano y confiable de los sectores productivos del país, pero, sobre todo, de cada dominicano y dominicana que sueña con crecer, aprender y transformar su futuro.

La oferta formativa 2026 incluye 643 programas, diseñados para abrir puertas reales: carreras técnicas, programas de complementación, diplomados, formación especializada y múltiples modalidades que responden a las necesidades de un mundo que cambia a gran velocidad.

Este año, la institución pone el corazón en áreas que están definiendo el porvenir: industria 4.0, transformación digital, automatización, STEM, tecnologías emergentes, energías limpias, movilidad sostenible, innovación y productividad. Son áreas que no solo impulsan la economía, sino que también crean oportunidades para que miles de personas encuentren un lugar en el futuro.

Además, con 84 programas virtuales, el INFOTEP rompe barreras geográficas y laborales, llevando la formación a quienes antes no podían acceder a ella. Porque la educación debe llegar donde vive la gente personas, y no al revés.

Impacto social y económico: transformar vidas, transformar el país

El Plan Operativo 2026 está orientado a algo profundamente humano: ayudar a que más jóvenes y adultos encuentren un empleo digno, estable y de calidad.

La formación técnico‑profesional es, para el INFOTEP, un motor silencioso pero poderoso del desarrollo nacional. Cada curso, cada taller, cada certificación es una oportunidad para que alguien mejore su vida, apoye a su familia y aporte al crecimiento del país.

Con su oferta 2026, la institución espera impactar a decenas de miles de participantes, fortaleciendo sus competencias técnicas y transversales. Y este impacto no es abstracto: se traduce en historias reales de superación, en personas que encuentran su primer empleo, que emprenden, que se reinventan.

Para este año, el INFOTEP ha programado 49,129 acciones formativas, con las que busca llegar a más de 918 mil dominicanos. Formación 4.0, Formación Dual, Formación Continua en Centro y capacitaciones en los politécnicos del MINERD se unen para crear un ecosistema de aprendizaje que impulsa la economía y transforma vidas.

El talento humano: el corazón que hace posible la misión

En el INFOTEP, desarrollar las competencias de los participantes no es solo una meta institucional: es una convicción profunda. Cada persona que se forma con nosotros merece una oportunidad real de crecer y avanzar.

Por eso, la institución contará con 3,085 docentes y facilitadores, seleccionados y preparados con esmero. Ellos son la fuerza que mueve la formación técnico‑profesional moderna. Son quienes convierten un contenido en una experiencia, un desafío en una posibilidad, un sueño en un camino.

Por demás, son quienes acompañan, inspiran y abren horizontes. En cada aula, taller o plataforma virtual, los docentes del INFOTEP siembran habilidades y desarrollan competencias, pero también confianza, curiosidad y capacidad de adaptación. Y eso es lo que cambia vidas.

Hacia el 2026: un país con más y mejores talentos

Con las acciones formativas proyectadas, el INFOTEP reafirma su visión: ser un referente regional en formación técnico‑profesional, un aliado estratégico del Estado, los empleadores y los trabajadores, y un puente entre las necesidades del mercado laboral y el talento dominicano.

Este esfuerzo contribuye directamente al desarrollo sostenible, la innovación y la cohesión social. Porque cuando una persona se forma, no solo mejora su vida: también fortalece a su familia, a su comunidad y al país entero.

Para garantizar un acceso equitativo, el INFOTEP cuenta con 60 centros propios, 234 Centros Operativos del Sistema (COS), centros asociados, academias especializadas y una amplia red de talleres móviles.

Gracias a esta infraestructura, la institución puede llegar a comunidades remotas, a barrios, a campos, a lugares donde la formación antes parecía inalcanzable. Y allí, donde llega el INFOTEP, llegan también la esperanza, la oportunidad y el desarrollo.

Las huellas imborrables de Santos en el INFOTEP

Desde su llegada a la Dirección General del INFOTEP, el 19 de agosto de 2020 hasta febrero de 2026, el profesor Rafael Santos Badia no solo dirigió una institución: la transformó. Su liderazgo no fue un ejercicio administrativo, sino un acto de visión, entrega y profundo compromiso con la formación técnico-profesional del país.

Bajo su guía, el INFOTEP vivió una etapa de expansión y renovación sin precedentes: se modernizó la infraestructura, se fortaleció la oferta formativa, se elevó la calidad docente, se consolidaron alianzas estratégicas y se cultivó un clima laboral más humano, más cercano, más inspirador. También se robusteció el sistema institucional de ingresos y se proyectó al INFOTEP con fuerza y orgullo en escenarios nacionales e internacionales.

Cada uno de estos avances lleva la huella de su estilo: sereno, firme, visionario. Por eso, su paso por la institución dejó una impronta imborrable.

Al entonces director general —y hoy ministro de la MESCyT— le tocó conducir un INFOTEP rodeado de desafíos que marcaron una época: la irrupción de la inteligencia artificial, la robótica avanzada, nuevas formas de producir y trabajar, el auge del Big Data y la acelerada obsolescencia del conocimiento. En medio de ese torbellino de cambios, Rafael Santos no se limitó a reaccionar: anticipó, interpretó y preparó a la institución para un futuro que ya estaba tocando la puerta.

Su gestión fue, en esencia, un acto de confianza en el país y en su gente. Un recordatorio de que, cuando se lidera con propósito, la educación y la formación pueden convertirse en motores de esperanza, movilidad social y desarrollo.

Por fin, Maira Morla Pineda es directora general del INFOTEP

Gracias a la visión del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, a las gestiones firmes y efectivas del profesor Rafael Santos Badia, al marco jurídico establecido por la Ley 116-80 y a la actitud responsable y comprometida de los sectores que integran la Junta de Directores del INFOTEP, la licenciada Maira Morla Pineda asume hoy la conducción de esta institución tripartita tan esencial para el desarrollo nacional.

La nueva directora general del INFOTEP no llega desde fuera ni desde la improvisación. Maira Morla, quien se desempeñó como subdirectora general durante las administraciones de Rafael Ovalles Rodríguez (2014-2020) y del profesor Rafael Santos Badia (2020-2026), posee una hoja de servicio amplia, sólida y profundamente fructífera, construida a lo largo de más de tres décadas de entrega al INFOTEP.

Su designación como directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, mediante el Decreto núm. 95-26, constituye un reconocimiento justo, merecido y profundamente simbólico: el país honra a una servidora pública que ha dedicado más de treinta años de su vida a fortalecer la formación técnico-profesional, a impulsar oportunidades y a sostener, con trabajo silencioso y constante, la misión de esta institución.

Hoy, el INFOTEP celebra a una mujer que conoce cada rincón de la casa, que ha crecido con ella y que ha contribuido a su transformación.

Millones de bendiciones y nuestras más sinceras felicitaciones para la nueva directora general, licenciada Maira Morla Pineda.

Su trayectoria inspira, su ejemplo convoca y su liderazgo abre un capítulo lleno de esperanza, renovación y profundo compromiso para el INFOTEP.

Que esta nueva etapa esté colmada de sabiduría, fortaleza y logros que engrandezcan aún más nuestra institución.

Enhorabuena por esta merecida designación.