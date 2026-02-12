¿Quién es Maira Morla Pineda, la nueva directora general del INFOTEP?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, designó mediante el Decreto núm. 95-26 a Maira Margarita Morla Pineda como nueva directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

Pero, ¿quién es la funcionaria que ahora dirigirá una de las instituciones clave para la formación técnica en el país?

Morla Pineda cuenta con más de tres décadas de experiencia dentro del propio INFOTEP.

Hasta el momento de su designación se desempeñaba como subdirectora general (2014-2026), y previamente ocupó cargos como gerente regional central, directora regional sur y suroeste, además de liderar áreas estratégicas vinculadas a la competitividad empresarial y laboral.

Su trayectoria ha estado ligada al crecimiento interno de la institución, desde posiciones regionales hasta la alta dirección.

Formación

En el plano académico, es licenciada en Contabilidad por la Universidad Dominicana O&M. Posee maestrías en Alta Gerencia y en Educación por el INTEC, además de un posgrado en Administración de la Educación Técnica y de la Formación Profesional. También ha recibido formación en liderazgo, calidad, planificación estratégica, tecnologías de la información e industria 4.0.

Durante su carrera ha impulsado proyectos de modernización tecnológica, iniciativas en energías renovables y procesos de certificación internacional bajo normas ISO 9001. Asimismo, ha trabajado en programas de articulación con sectores productivos nacionales e internacionales.

Ha representado al país en escenarios como la Asamblea Mundial WorldSkills y en congresos relacionados con economía circular, turismo, zonas francas y formación profesional.