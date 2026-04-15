Bosch: Entre Miguel Cocco, Temo Montás, y Víctor Grimaldi

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Por Fidel Soto Castro

(El peso de la verdad histórica se impone sobre los intereses personales, de clases y de grupos serviles al frente oligarquíco y al pentagonismo). El miembro del Comité Político del PLD, Temístocles Montás, ha sostenido recientemente que la derrota electoral de 1990 se debió a la enfermedad y a errores de Juan Bosch. A esta narrativa se suma ahora Víctor Grimaldi, quien, apoyándose en declaraciones de Miguel Cocco, plantea una tesis aún más extrema: que Bosch sabía que no podía gobernar y, en esencia, habría aceptado —o incluso buscado— la derrota. Esta construcción narrativa no solo es históricamente débil, sino profundamente contradictoria con los hechos verificables.1. El eje del debate: ¿Derrota impuesta o derrota deseada? El planteamiento de Grimaldi introduce una idea peligrosa: que el resultado electoral de 1990 coincidía con una supuesta decisión íntima de Bosch de no ganar. Con ello, se desplaza el foco desde el fraude electoral hacia una interpretación psicológica del liderazgo. Sin embargo, los hechos desmienten esa hipótesis. El 18 de mayo de 1990, Bosch llamó a defender el voto popular, proclamando su disposición a “ponerse el traje de madera” si era necesario. Convocó, además, una movilización nacional hacia el Palacio Nacional bajo la consigna: “¡Que se vaya ya!”. Un líder que: convoca a la movilización popular, denuncia el proceso electoral, y se coloca en disposición de lucha extrema, no está diseñando una derrota: está enfrentando un despojo. 2. La inconsistencia del testimonio de Miguel Cocco. La tesis de Grimaldi descansa fundamentalmente en un testimonio indirecto: las declaraciones de Miguel Cocco en el año 2000, es decir, diez años después de los hechos. Desde el punto de vista historiográfico, este tipo de fuente presenta problemas claros: Es tardía. Es no corroborada documentalmente. Es subjetiva y anecdótica. Carece de contraste con otras fuentes contemporáneas. Más aún, el propio Cocco incurre en contradicción cuando afirma: Que Bosch “no podía gobernar” en 1990. Pero también que “no se trataba de que no quería ganar”. Esta ambivalencia desmonta la tesis central. Una cosa es reconocer limitaciones o riesgos, otra muy distinta es planificar una derrota, como sugiere Grimaldi. 3. Bosch en 1990: evidencia de lucidez política. La idea de que Bosch actuaba desde una conciencia de incapacidad es incompatible con su conducta pública en ese período: Dirección activa del partido. Denuncia del proceso electoral. Convocatoria a movilización nacional. Discursos coherentes y estratégicos. No existe un solo documento, discurso o acción directa de Bosch en 1990 que indique voluntad de perder. Lo que sí existe es evidencia de lo contrario: voluntad de ganar y de defender el triunfo. 4. El desplazamiento del fraude: operación narrativa. Tanto la tesis de Temístocles Montás como la de Víctor Grimaldi coinciden en un punto clave: desplazan el eje del debate. Montás lo atribuye a enfermedad y errores. Grimaldi lo eleva a una supuesta “decisión histórica” de no gobernar. Ambas posturas tienen un efecto común: diluir o negar el fraude electoral. Esto no es casual. Es una operación narrativa que: Reduce la responsabilidad del balaguerismo. Reinterpreta la derrota como inevitabilidad interna. Y reconfigura la memoria histórica del país. 5. El contexto histórico ignorado. La tesis de que Bosch “no quería ganar” ignora deliberadamente el contexto político real: Denuncias masivas de fraude. Represión contra militantes. Manipulación institucional del proceso electoral. Intervención de actores nacionales e internacionales.Incluso la intervención de Jimmy Carter, citada por Grimaldi, no puede tomarse como prueba concluyente, ya que fue cuestionada por amplios sectores políticos y sociales del país. 6. La falacia de la “derrota consciente” La afirmación de que Bosch habría aceptado o buscado perder en 1990 se sostiene en una falacia lógica: Confunde prudencia política con renuncia estratégica al poder. Un líder puede: evaluar escenarios adversos, reconocer limitaciones, o incluso prever conflictos, sin que eso implique que decida perder deliberadamente.

Aceptar la tesis de Grimaldi implicaría afirmar que Bosch: movilizó al pueblo sin creer en su causa,denunció un fraude inexistente, y llamó a la lucha por una victoria que no deseaba. Esa conclusión no solo es insostenible: es absurda. 7. 1966 no es 1990: extrapolación indebida. Grimaldi intenta reforzar su argumento trasladando la supuesta “estrategia de perder” de 1966 a 1990.

Este razonamiento es metodológicamente incorrecto: 1966: país ocupado militarmente, posguerra civil, soberanía limitada. 1990: sistema electoral en disputa, pero sin ocupación extranjera ni guerra interna. Las condiciones históricas son radicalmente distintas. Pretender continuidad estratégica entre ambos momentos es una extrapolación forzada. 8. El reconocimiento del fraude: la verdad incómoda. Frente a estas reinterpretaciones, persisten testimonios contundentes como el de Juan Esteban Olivero Féliz, quien afirmó: Todas las elecciones ganadas por Balaguer han sido con fraude.” Esta afirmación, proveniente de un actor del propio sistema, refuerza la tesis de que los procesos electorales de 1966 a 1994 estuvieron marcados por irregularidades estructurales. Conclusión: Bosch no quiso perder. La idea de que Juan Bosch quería perder en 1990 no resiste el análisis histórico, lógico ni documental. Se trata de una construcción posterior que: descansa en testimonios tardíos, incurre en contradicciones internas, y cumple la función de reescribir el pasado político dominicano. Bosch no fue un líder que renunció al poder en silencio. Fue un dirigente que enfrentó un sistema electoral viciado y que, ante la posibilidad del fraude, llamó a la movilización popular.

Reducir esa conducta a una supuesta “lucidez para perder” no es interpretación histórica: es distorsión.