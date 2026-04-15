Desarrollar la energía renovable y atómica

Creado: Actualizado:

La humanidad enfrenta y entiende cada vez mejor el paradigma de la vida moderna con la demanda creciente de recursos energéticos, sin los cuales la vida civilizada, tal como la conocemos ahora, desaparecería. La crisis en el suministro de los recursos energéticos de origen fósil (petróleo, gas y carbón mineral) debido a la Guerra del Golfo Pérsico, desatada por los Estados Unidos e Israel contra Irán, La crisis, que como la columna ¨El sube y baja¨ de este diario, del pasado lunes 13 de abril, deben ir más allá de la presente coyuntura, apuntando al futuro, con estudios, proyectos y soluciones de mediano y largo alcance. La dependencia de los hidrocarburos y el carbón mineral, que además de ser finitos, de existencia limitada y que no producimos, junto a nuestra condición de país isleño de escasa y limitada capacidad económica, nos obliga a la austeridad, a reducir paulatinamente el consumo de recursos energéticos no renovables, con políticas y medidas radicales, al tiempo de acelerar los cambios de la matriz energética de nuestras plantas generadoras de electricidad tiempo de acelerar los cambios de la matriz energética. Conjuntamente, con esa mentalidad y el cambio de los medios de transporte de carga y pasajeros, estableciendo una red ferroviaria a nivel nacional y reduciendo significativamente la cantidad de vehículos de uso familiar y personal, el país deberá invertir y explotar intensivamente los recursos hidráulicos que nos brindan los ríos y cañadas, construyendo medianas y pequeñas represas, junto con la instalación de numerosas fincas de paneles solares a todo lo largo y ancho del país, al igual que los parques de energía eólica, con la instalación de miles de aerogeneradores (esos gigantes y hermosos molinos movidos por el viento). Resulta que países como Alemania, ante la perspectiva de la escasez y carestía de los combustibles, han decidido retornar a la producción de electricidad por la vía de las plantas atómicas.

Sorprendentemente, el mismo Irán, poseedor de inmensas reservas petroleras, se nutre en gran medida de energía atómica. Debemos abrir nuestras mentes y atrevernos a plantearnos la posibilidad de un programa destinado a la construcción de una o dos plantas atómicas para la generación de energía eléctrica mediante el uso de tecnología nuclear. Nuestra Comisión Nacional de Energía, el Viceministerio de energía Nuclear del MEM y los calificados ingenieros, como Antonio Almonte deberán abordar perentoriamente en coordinación con el Organismo Internacional de Energía Atómica, el tema fundamental de poner en marcha planes concretos para generar en el país energía atómica, a menos costo y mayor estabilidad que la brindada por las plantas que usan hidrocarburos y carbón.