Una buena noticia exigente

Creado: Actualizado:

El Evangelio de este tercer Domingo del tiempo ordinario (ciclo A) expone rasgos decisivos de la actividad de Jesús.

En Mateo 4, 12-23, vemos cómo la prédica de Jesús ponía en evidencia las trampas del abusador Herodes Antipas y sus aliados.

Segundo, tan relevante y poderoso era el mensaje de Jesús, que Mateo lo presenta así: “a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló”.

Tercero, Jesús no se predicaba a sí mismo; éste era su anuncio: “conviértanse porque está cerca el Reino de los cielos”, es decir: “cambien de mentalidad y de prioridades, se ha acercado a ustedes una oportunidad única de parte de Dios”. Esa noticia era y es tan importante, que Jesús le pidió a un grupo de hombres: ¡dejen sus redes y sus barcas y vengan conmigo para anunciar esta Buena Noticia!

Nuestra Iglesia insiste en que todos conozcamos lo que creemos y celebramos para que nuestras vidas se transformen desde adentro.

Creemos y celebramos que, en Jesús, Dios se nos ha acercado de manera definitiva. Jesús nos invita a cambiar, a salirnos del egoísmo y a pensar en los intereses de los demás. Tómate el tiempo de acercarte a tu parroquia. Anótate a servir en algún proyecto de servicio, haz un cursillo de cristiandad, un retiro, aprende a orar, aprovecha los cursos, ¡déjate medir por la Buena Noticia de Jesús!

Acoge con respeto la Palabra del Maestro. Déjala echar raíces en ti y experimentarás su poder de transformación.

Cuando una persona, que respetamos, nos recomienda encarecidamente comprometer nuestros haberes en un proyecto, le hacemos caso. Jesús dedicó su vida al anuncio del Reino, como Buena Noticia de parte de Dios. Apuéstale a la Buena Noticia de Jesús lo que eres y lo que tienes. ¡No te defraudará!