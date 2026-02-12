Creado: Actualizado:

Una buena noticia.- Hay que decirlo sin darle muchas vueltas ni colocarle innecesarios adornos retóricos: en materia de corrupción no abundan las buenas noticias sino todo lo contrario, y no tanto porque los corruptos que durante décadas nos han estrujado en la cara, sin ningún rubor, sus obscenas fortunas, como por el frustrante hecho de tener que ver cómo los jueces, una vez se echó a andar la maquinaria de la justicia para tratar de poner fin a esa insultante impunidad, aplican el paso de la torguga a los procesos en complicidad (¿de qué otra manera llamarlo?) con los abogados defensores y su infinita capacidad para incidentar la celebración de las audiencias. Abra los periódicos y verá al Director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, reclamarle a los jueces trabajar por una justicia mas ágil y diligente que contribuya a fortalecer la lucha contra la corrupción, al tiempo de anunciar que está dispuesto a colaborar con todas las informaciones que requiera el Ministerio Público para instrumentar la versión 2.0 del caso Senasa, la ARS estatal.

Pero en lo que esperamos la respuesta o reacción de esos jueces al llamado del funcionario, hay que celebrar la buena noticia que ayer nos trajo el Indice de Percepción de la Corrupción 2025, publicado por Transparencia Internacional, que señala que República Dominicana avanzó por quinto año consecutivo en su lucha contra la corrupción. Y lo hizo, según el informe, en momentos en que “la corrupción está empeorando en todo el mundo y afecta incluso a democracias consolidadas que están registrando un aumento de la corrupción en un contexto de debilitamiento del liderazgo”. La oposición, mezquina y politiquera, dirá que eso no es suficiente o que, como demostró el escándado en Senasa, no hay ningún mérito en eso porque al final de las cuentas corruptos son todos. Pero esas críticas, por venir de quien vienen, son una señal de que avanzamos a pesar del “tortuguismo procesal” con el que se quiere dar largas a la impunidad.