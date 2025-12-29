China cierra 2025 y el ciclo 2021-2025

Creado: Actualizado:

Como todos los países, China afina cuentas para sacar el balance del comportamiento económico en 2025, año complejo con grandes retos geopolíticos y un “colorario” arancelario agresivo. Sin embargo, para China tiene un significado muy especial: es el último año del XIV Plan Quinquenal. El pronóstico chino para 2025 fue crecer 5% que el Gobierno espera haber alcanzado.

Los organismos internacionales endosan la expectativa de Beijíng: el FMI subió su estimado en 2 puntos desde 4.8% a 5% y el Banco Mundial de 4 puntos, del 4.5% al 4,9%.

El XIV Plan tiene un significado especial, es el primer quinquenio de los 3 que habrán de llevar a China en 2035 al nivel de un país socialista moderno.

Consecuentemente, el XIV Plan comprendió 6 metas esenciales: desarrollo económico, elevación del nivel de vida, forjar una sociedad ecológica, mantener la profundización de las reformas y la apertura y perfeccionar la gobernanza global.

El Plan se enfocó en potenciar la calidad y sostenibilidad de la economía más que en el volumen. Se enfatizó la innovación y el ritmo de la doble circulación, consumo interno y exportaciones.

Se registraron avances excepcionales en IA generativa -el número de nuevas empresas se multiplicó por 29-, la computación cuántica, los chips de alta gama, el desarrollo de nuevas energías y desarrollo verde.

Las compañías del sector robótico humanoide crecieron 49%.

Empresas de la salud, la inteligencia y energía del futuro aumentaron 35,8% para llegar al total de 283000.

A su vez, de las industrias emergentes, tecnología informática de próxima generación, equipos de alta gama y nuevos materiales se constituyeron 775000 nuevas empresas. En total surgieron 1,01 millón de empresas de industrias emergentes solo de enero a noviembre de 2025.

La producción manufacturera creció de 3,7 en 2020 a 4,7 millones de millones de dólares en 2024; 30% del total mundial. Las autopistas conectan al 99% de ciudades de más 200000 habitantes. Los trenes de alta velocidad constituyen el 70% del total mundial.

De los bancos chinos 6 están entre los 10 mayores. Los activos bancarios suman 66,2 millones de millones de dólares, líder global. Igualmente, en reservas de divisas. En marzo llegan las Dos Sesiones, la Asamblea Popular Nacional y el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, momento crucial para revisar el legado del XIV Plan y aprobar el XV Plan Quinquenal.