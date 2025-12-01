China urgida de dinamizar el consumo

Creado: Actualizado:

Hasta la gran crisis mundial de los años 2008–2010 la economía china descansaba esencialmente en las exportaciones, variable de la cual era líder global desde 2005. La aguda crisis golpeó severamente a todo el mundo provocando una reducción de las importaciones en esas economías. Frente a la reducción de la demanda global China enfrentó una contracción de exportaciones lo que constituía una amenaza futura al ritmo de crecimiento.

En esos 3 primeros años el crecimiento promedio del PIB nacional chino fue de 9.4% en tanto el resto de las economías del mundo, casi sin excepción, sufrían graves desplomes. Para los siguientes 5 años, 2011-2015 China creció promediando 7,3% y en 2016-2024, 5.7% a pesar de las fuertes caídas provocadas por la pandemia en 2020 y 2023. El comportamiento de las exportaciones continuó siendo sólido con aumento del 38% en 2024 sobre el 2020 y 6 % sobre 2023.

El PIB creció 5.4% en 2023 y 5.0% en 2024 y el pronóstico oficial para 2025 es igualmente 5.0%.

El comportamiento durante los tres primeros trimestres permite mantener el optimismo de que alcanzará un incremento del entorno al 5.0%.

Sin embargo, la gran preocupación es la debilidad que refleja el consumo, el otro motor de una economía dual.

Cuando la fuerte crisis global de 2008-2010 contrajo las importaciones, China reaccionó reforzando la lucha contra la pobreza e incrementó las inversiones en las zonas más deprimidas socialmente empezando a eliminar la pobreza extrema, lo que alcanzó en 2020.

Fue conformando una clase media de varios cientos de millones de personas cuyo mayor poder adquisitivo se reflejó en el consumo. Esa variable se convirtió así en uno de dos motores de la economía.

La recuperación de un nivel de consumo eficiente se ha mantenido lento por lo que Partido y Gobierno han introducido un vasto abanico de estímulos al mismo para consolidar la salud de la economía y su crecimiento.

Entre los programas de incentivo se promueve la sustitución de equipos electrodomésticos usados por nuevos, una serie de medidas sociales que incrementan el ingreso disponible para consumo.

Acaban de anunciar otro conjunto de acciones creando nuevos escenarios de consumo que esperan que para 2027 tres sectores generen demandas por 141,250 millones de dólares y otros 10 focos que alentarán una demanda de 15 mil millones de dólares cada uno, además de la introducción de productos nuevos.