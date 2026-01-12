Claves para evaluar el 2025

Creado: Actualizado:

Las personas responsables y maduras, viven enfocadas en propósitos, en resultados de vida y el equilibrio emocional para construir su felicidad y poder fluir en la vida en varias direcciones. Sin embargo, las personas ilusas y fantasiosas, las que viven distraídas, sedadas o anestesiadas para no confrontar o despertar ante las competencias o demandas de la vida, son las de peores resultados de forma integral y, por supuesto, las que menos resultados alcanzan y las que viven más insatisfechas y menos felices.

Antes de concluir un año, se debe coger papel y lápiz para evaluar de forma reflexiva y hasta crítica los objetivos y metas alcanzadas y realizadas del año que termina, pero también, enfocarse hacia el presente, y planificar el año que a penas recién inicia.

Sencillo, pregúntese ¿Qué logré en el 2025? ¿Qué dejé llegar y qué dejé ir este año? Esa lista de resultados tiene que ser en diferentes áreas: salud, familia, pareja, educación, finanza, vacaciones, viajes, amigos, crecimiento personal, superación de hábitos tóxicos, espiritualidad, satisfacción, y felicidad. Pero también, puede reflexionar en el 2025 sobre los resultados no logrados y que le impidieron fluir en este año: pérdidas, duelo, sufrimiento, experiencias desagradables, traiciones, soledad, adversidades, enfermedades, circunstancias y trampas que no le permiten crecer y avanzar en la vida.

La evaluación y medición de resultados y obstáculos, van desde lo personal, lo social, lo laborar y existencial, debe ser de forma racional, adjetiva y con capacidad crítica y reflexiva, es decir, sin autoengaño, sin negación, ni culpa, ni victimización. La tarea primordial es darle al 2025 varias miradas, con una actitud optimista y de esperanza para planificar el 2026 con propósitos enfocados hacia el logro.

La gran dificultad de las personas que no logran objetivos, metas ni propósitos, son las que viven distraídas en las redes sociales, con muchas horas de distracción, desenfocadas de los propósitos de la vida y sin prioridades. Además, no tienen disciplina, no son perseverantes, no le dan continuidad, ni consistencia a lo que se proponen, ni tienen coherencia en gerenciar un proyecto de vida sostenible.

Las historias de las personas exitosas, con resultados tangibles e intangibles en la vida, son aquellas que posee talentos, optimismo, perseverancia, coherencia, consistencia, enfoque y resistencia para levantarse o confrontar toda adversidad o circunstancia desfavorable a su proyecto de vida. Ejemplos, los deportistas, artistas, técnicos o profesionales enfocados, con disciplina y voluntad, son los que logran alcanzar sus propósitos, debido a la confianza, la autoestima, el esfuerzo, la práctica y la constancia.

Cada persona tiene su propia historia, sus trampas o fortaleza, lo primordial es, enfocarse en lo que usted hace bien, lo que le gusta, disfruta y le satisface en la vida. Existen millones de personas que se desgastan esforzándose en actividades que no les gustan, en las que no tiene habilidades, ni destreza y, mucho menos, talentos, más bien, realizan actividades por influencia, por presión social o por imposición de otras personas.

En resumen, evalúe el año 2025 y prepare su lista con objetivos y metas para el año 2026, enfocado en resultados hacia el logro, en el presente y que sean realizables. Recuerden, asumir el año con cerebro reflexivo, regulación emocional, autoestima sana y salud mental para vivir en armonía con el interior y el exterior, o sea, tranquilidad, bondad, autocuidado y auto merecimiento. ¡Feliz Año Nuevo!