Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Consultorios

Consultorio Nutrición 

Jimmy Barranco Ventura

Jimmy Barranco Ventura

¿Es cierto que el agua de coco aumenta el colesterol en sangre?

Es un alimento refrescante y seguro para todos; un excelente hidratante y el mejor sustituto del sudor por ser rico en electrolitos o minerales

Agua de coco

Agua de coco

Creado:

Actualizado:

P: ¿Es cierto que el agua de coco aumenta el colesterol en sangre?

R: El colesterol es un tipo de grasa presente en el cuerpo. Esta sustancia procede directamente de la dieta (vísceras, sesos, huevo, carnes rojas, embutidos, etc) o la podemos sintetizar a partir de alimentos ricos en grasa saturada (manteca de cerdo o de ternera, leche entera, mantequilla, embutidos, carnes grasosas, etc).

Desde hace mucho tiempo el colesterol ha sido satanizado y difamado. Sin embargo, no es una grasa mala, ya que es esencial para el buen funcionamiento del cerebro donde se encuentra el 25% de todo el colesterol del cuerpo; forma membranas celulares, y es la materia prima para la producción de sales biliares (componentes de la bilis necesarios para la digestión de los aceites y grasas que consumimos), hormonas sexuales (testosterona, progesterona y estrógenos) y otras hormonas que regulan el metabolismo (cortisol, aldosterona). Por acción de los rayos ultravioleta del sol el colesterol de la piel se convierte en vitamina D.

El colesterol-LDL, llamado “colesterol malo”, al ser dañado por los radicales libres (sustancias oxidantes extrañas presentes en la sangre) se deposita en las paredes de las arterias, y éstas se endurecen y su diámetro se estrecha, aumentando el riesgo cardiovascular (infarto cardíaco, angina coronaria, hipertensión arterial y eventos cerebrales).

Por otro lado, el agua de coco NO AUMENTA EL COLESTEROL, ya que no contiene colesterol ni grasas saturadas.

Es un alimento refrescante y seguro para todos; un excelente hidratante y el mejor sustituto del sudor por ser rico en electrolitos o minerales (potasio, sodio, cloro, calcio, fósforo, magnesio); y además, contiene azúcares naturales, pequeñas cantidades de vitamina C y del complejo B. No engorda debido a su bajo aporte calórico (6 calorías por onza).

Finalmente, el agua de coco ha sido utilizado como líquido baterías, y para la hidratación endovenosa de los soldados durante la II Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam, como un sustituto del suero salino. Toma agua de coco.

Sobre el autor
Jimmy Barranco Ventura

Jimmy Barranco Ventura

tracking