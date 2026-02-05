Creado: Actualizado:

P: ¿Es cierto que el agua de coco aumenta el colesterol en sangre?

R: El colesterol es un tipo de grasa presente en el cuerpo. Esta sustancia procede directamente de la dieta (vísceras, sesos, huevo, carnes rojas, embutidos, etc) o la podemos sintetizar a partir de alimentos ricos en grasa saturada (manteca de cerdo o de ternera, leche entera, mantequilla, embutidos, carnes grasosas, etc).

Desde hace mucho tiempo el colesterol ha sido satanizado y difamado. Sin embargo, no es una grasa mala, ya que es esencial para el buen funcionamiento del cerebro donde se encuentra el 25% de todo el colesterol del cuerpo; forma membranas celulares, y es la materia prima para la producción de sales biliares (componentes de la bilis necesarios para la digestión de los aceites y grasas que consumimos), hormonas sexuales (testosterona, progesterona y estrógenos) y otras hormonas que regulan el metabolismo (cortisol, aldosterona). Por acción de los rayos ultravioleta del sol el colesterol de la piel se convierte en vitamina D.

El colesterol-LDL, llamado “colesterol malo”, al ser dañado por los radicales libres (sustancias oxidantes extrañas presentes en la sangre) se deposita en las paredes de las arterias, y éstas se endurecen y su diámetro se estrecha, aumentando el riesgo cardiovascular (infarto cardíaco, angina coronaria, hipertensión arterial y eventos cerebrales).

Por otro lado, el agua de coco NO AUMENTA EL COLESTEROL, ya que no contiene colesterol ni grasas saturadas.

Es un alimento refrescante y seguro para todos; un excelente hidratante y el mejor sustituto del sudor por ser rico en electrolitos o minerales (potasio, sodio, cloro, calcio, fósforo, magnesio); y además, contiene azúcares naturales, pequeñas cantidades de vitamina C y del complejo B. No engorda debido a su bajo aporte calórico (6 calorías por onza).

Finalmente, el agua de coco ha sido utilizado como líquido baterías, y para la hidratación endovenosa de los soldados durante la II Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam, como un sustituto del suero salino. Toma agua de coco.