Creado: Actualizado:

P: ¿Qué relación existe entre obesidad y anemia por deficiencia de hierro?

R: La obesidad y la deficiencia de hierro son problemas globales de salud que afectan a miles de millones de personas a nivel mundial. Si bien el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo clave para muchas enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares, diabetes y ciertos tipos de cáncer, los niveles bajos de hierro en sangre constituyen la deficiencia de micronutrientes de mayor prevalencia mundial. La obesidad y la anemia pueden coexistir, siendo una combinación frecuente donde el exceso de grasa corporal provoca inflamación crónica, sobre todo si la grasa se almacena en la cintura (Kerkadi A y col. Plos One 2021). Esta inflamación eleva la hepcidina, una hormona que bloquea la absorción de hierro causando una deficiencia aunque su consumo sea suficiente (Zhao L y col. Obes Rev. 2015). Según un estudio observacional realizado en 619 mujeres de 20-49 años de edad la deficiencia de hierro afectó al 24 % de aquellas que tenían peso normal, 42 % si tenían sobrepeso y 46 % en el grupo con obesidad (Kaner G y col. Prog Nutr. 2016).

Una pérdida inicial significativa de peso corporal (mínimo 5-10 %) mejora la absorción y los niveles de hierro al reducir la inflamación y los niveles de hepcidina. De igual forma, la pérdida de grasa corporal 6 meses después de una cirugía bariátrica reduce significativamente la inflamación (interleuquina-6) y los niveles de hepcidina, y aumenta en un 28 % la absorción de hierro en los sujetos con deficiencia (Cepeda-Lopez AC y col. Am J Clin Nutr. 2016).

La obesidad produce una inflamación crónica de bajo grado que disminuye la absorción del hierro, por lo cual si el paciente se suplementa inicialmente con hierro este, al no absorberse adecuadamente, servirá como nutriente para las bacterias del colon alterando la microbiota intestinal (El-Mallah CA y col. Curr Dev Nutr 2021).

Se recomienda corregir primero la inflamación mediante la pérdida de peso, y luego suplementar con hierro.