La convulsión mundial motorizada por Trump

Lo que todos los sectores pensantes de los países del mundo vaticinaban de lo que iba a provocar la subida al poder de Donald Trump en Estados Unidos se está viviendo de una forma acelerada al ritmo que el señor Trump impulsa sus radicales medidas desde el asedio arrollador a los inmigrantes hasta gravar con aranceles exagerados las importaciones norteamericanas desde los demás países pese a la existencia de acuerdos bilaterales sancionados por las leyes de ese país.

Ya estamos viviendo de sorpresa en sorpresa. Cada mañana los terráqueos esperamos qué sorpresa nos va entorpecer la vida en un país que ha ofrecido refugio a millones de sere donde han encontrado la razón de vivir con estabilidad y asegurar sus vidas al lograr altos niveles educativos, salud, laborales y de acomodo a la hospitalidad de un país hechura de los inmigrantes llegados de todas las partes del mundo.

El enorme apoyo que recibió Donald Trump cuando resultó electo el pasado mes de noviembre se ha ido diluyendo con cada una de las erráticas medidas que adopta frente a un sistema que se creía invulnerable para que ningún desquiciado alterara el modo de vida de una sociedad encauzada en la modernidad y sus habitantes disfrutando de un sistema democrático sin alteraciones que pudieran ocurrir por la escenificación de acciones irracionales que afectarían la estabilidad democrática de la gran nación que nació en 1774.

Estados Unidos y el mundo está frente a las puertas de la incertidumbre cuando se espera cada día que transcurre bajo el mando de Trump con cual irracional acción surgirá de un cerebro que no está en sus cabales y ya preocupa grandemente a los que eran sus exaltados seguidores que ya escenificaron el pasado año por instrucciones de su líder el asalto al palacio del Congreso cuyos protagonistas apresados en esa ocasión todos fueron liberados por instrucciones de un presidente, quien apoyó esa acción de una turba incontrolada tan pronto asumió el poder el pasado mes de enero.

El mundo se preocupa cuando la potencia mundial en que se confiaba para la paz cayó en manos de un grupo casi radical en cuanto a la supremacía del imperio que estaba apaciguado con sus fuerzas incontrolables en aparente estado de calma, pero con su agitación soñando por la supremacía sajona en que las poderosas inmigraciones que albergan la gran nación les resulta inconveniente para asumir su rol de potencia mundial hegemónica .

Existe un estado latente de grave preocupación en el mundo que sin quererlo se está viendo sumergido en un conflicto que si bien pudo haber tenido su justificación, pero lo están usando provocando un repudio mundial ante la acción unilateral del imperio mundial exhibiendo su enorme poder de destrucción que ya está sacudiendo un sector del mundo de un notable volumen humano increíble y que se pretende empujarlo a un holocausto para satisfacer los pujos imperiales de un hombre de mente alterada y apoyado en el poder de su país.

El mundo ha llegado sin querer al umbral de un conflicto de los egos personales tanto de los iraníes como de los norteamericanos. Dependerá de un razonamiento sereno que no empuje al mundo a un holocausto que altere la convivencia que se vivía y que alteró tan pronto asumió el poder Donald Trump, quien, en sus exaltaciones mentales, va abriendo frentes como la verdolaga para asustar al mundo que pudieran sumergirnos en el caos económico y político.