Datos y narrativas

La noción de sociedad del espectáculo a la que refería Vargas Llosa tradujo una fascinación por las formas capaz de obstruir el fondo y, de paso, de atizar modalidades que dificultan el entendimiento de la realidad. Dentro de una lógica racional, los datos estadísticos no deberían dejar espacios a la confusión. Sin embargo, la proliferación de narrativas en torno a ellos siembra dudas que permiten su interpretación en función de los llamados intereses creados.

En la actualidad, los índices sobre mejoría del combate a la corrupción colocan al ciudadano frente a la posibilidad de acreditar lo que estadísticamente es demostrable. No obstante, hechos desafortunados e indefendibles de miembros de la administración oficial constituyen activadores por excelencia de narrativas que penetran en el subconsciente de la gente. En ese mismo orden, los éxitos en materia de reducción de homicidios confirman la tragedia entre datos y relatos: 8 homicidios por cada 100 mil habitantes y en provincias emblemáticas como Santiago de los Caballeros las cifras se reducen a 5 homicidios por 100 mil habitantes. Que se piense que somos un país con índices superiores a Costa Rica obliga al perfeccionamiento del relato, asaltado por suspicacias entendibles debido a la poca verificación de las redes o a que un excepcional hecho sangriento produce dudas ante el rigor de las cifras.

Tanto el empleo como los salarios sirven de materia prima para el análisis y/o puesta en escena de la necesidad de que las cifras representen la referencia por excelencia para el debate en materia de políticas públicas y eficiencia. Hoy en día registramos el mayor nivel de ocupación laboral debido a que más de 5 millones de ciudadanos desarrollan una actividad productiva. Además, en materia de salarios, ocupamos el lugar 9 en la región, superando a países del nivel de Colombia y Argentina. El desafío radica en traducir eficazmente los hechos, casi siempre contrariados por intereses políticos o por la distorsión informativa. Esto requiere voceros efectivos y rigurosos, no necesariamente enfocados en agendas partidistas, sino impulsadas por la urgencia de promover un intercambio de ideas en materia de políticas públicas que garantice una sociedad mejor informada.

Y más allá del momento político-electoral, el país debe sembrar las bases de relatos y narrativas cercanas a la rigurosidad estadística.