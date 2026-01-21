David Collado y Fitur: una diplomacia turística que reposiciona a la República Dominicana

Creado: Actualizado:

Desde el año 2021, la participación del ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) ha marcado un antes y un después en la forma en que el país se proyecta ante el mundo.

No se trata solo de presencia institucional o de cumplir con una agenda protocolar, sino de una estrategia sostenida de diplomacia turística, promoción inteligente y liderazgo regional que ha consolidado a la República Dominicana como uno de los destinos más visibles, premiados y respetados del Caribe y Centroamérica.

Fitur, celebrada anualmente en Madrid, España, es el principal escaparate turístico para Iberoamérica y uno de los eventos más influyentes del sector a nivel global.

En ese escenario, David Collado ha sabido convertir cada edición en una oportunidad para mostrar resultados, atraer inversiones, fortalecer alianzas y, sobre todo, posicionar la marca país con una narrativa moderna, cercana y competitiva.

2021: volver al mundo en medio de la incertidumbre

La edición de Fitur 2021 estuvo marcada por el contexto más complejo que ha vivido el turismo global en décadas: la pandemia del COVID-19. En ese momento, la participación dominicana no fue simplemente simbólica; fue un mensaje político y económico claro.

Mientras muchos destinos aún dudaban en abrirse al mundo, la República Dominicana, bajo la gestión de Collado, apostó por la recuperación responsable, por la confianza y por la promoción activa.

El país llegó a Fitur con protocolos claros, datos transparentes y una visión optimista. Esa presencia fue clave para transmitir seguridad a los turoperadores, aerolíneas e inversionistas, y sentó las bases de la rápida recuperación turística que luego convertiría al país en líder regional en llegada de visitantes.

2022: República Dominicana, país invitado y protagonista absoluto

Si hay un punto de inflexión en la historia reciente de la participación dominicana en Fitur, ese es 2022. Ser país invitado de honor no es un reconocimiento menor: es una validación internacional del desempeño, la resiliencia y el potencial de un destino. En esa edición, la República Dominicana no solo estuvo presente, sino que fue el centro de atención.

El stand dominicano se convirtió en una experiencia sensorial: diseño innovador, identidad cultural, música, gastronomía y una narrativa clara de diversidad turística. No era solo sol y playa; era ecoturismo, ciudad colonial, turismo de lujo, inversión hotelera y sostenibilidad. Esa visión integral fue clave para que el país se alzara con premios a los mejores stands de la feria, reconocimiento que no solo valora la estética, sino la capacidad de comunicar una propuesta de valor sólida y coherente.

La figura de David Collado fue central en ese protagonismo. Su estilo directo, su cercanía con los actores del sector y su capacidad de vender el país sin estridencias, pero con convicción, reforzaron la imagen de un ministro activo, presente y alineado con el sector privado.

2023–2025: consistencia, premios y liderazgo regional

En las ediciones posteriores, la República Dominicana mantuvo una constante: stands galardonados, alta visibilidad mediática y una agenda intensa de reuniones estratégicas. Esto no es casualidad. Es el resultado de una planificación clara, de una inversión bien dirigida y de entender que Fitur no es un evento aislado, sino una plataforma de posicionamiento a largo plazo.

Bajo la gestión de Collado, el país ha logrado diferenciarse en un entorno altamente competitivo, donde decenas de destinos luchan por atención. La República Dominicana ha destacado no solo por su tamaño o por su infraestructura hotelera, sino por su mensaje: estabilidad, crecimiento, seguridad jurídica y visión de futuro.

2026: presidencia Pro Témpore del Consejo Centroamericano de Turismo

La designación de David Collado como presidente Pro Témpore del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT), a asumir oficialmente el 22 de enero de 2026 durante Fitur, es una consecuencia lógica de ese liderazgo sostenido. No se trata únicamente de un cargo honorífico; es una señal de confianza regional en la capacidad de la República Dominicana para articular políticas, promover cooperación y representar los intereses turísticos de Centroamérica y el Caribe ante el mundo.

Que este acto se celebre en Madrid, en el marco de Fitur, refuerza aún más su simbolismo. España no solo es un mercado emisor clave, sino también un socio estratégico, con una fuerte presencia de cadenas hoteleras e inversiones en la región. Desde esa plataforma, Collado tendrá la oportunidad de proyectar una visión regional del turismo, basada en la integración, la sostenibilidad y la competitividad.

Una gestión que trasciende el marketing

La participación de David Collado en Fitur desde 2021 demuestra que el turismo moderno va más allá de la promoción tradicional. Es política pública, es diplomacia económica, es construcción de marca país. Los premios a los stands, el rol protagónico en 2022 y la presidencia del CCT en 2026 no son hechos aislados, sino capítulos de una misma narrativa: la de un país que entendió el valor estratégico del turismo y decidió liderar.

En un contexto regional donde muchos destinos aún improvisan, la República Dominicana ha apostado por la consistencia y el liderazgo. Y en Fitur, año tras año, esa apuesta ha quedado claramente reflejada.