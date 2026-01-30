Se desinfla acusación

Creado: Actualizado:

Como era de esperarse, ante el archivo de la fiscalía española, de la querella por agresión sexual contra el cantante Julio Iglesias, bajo el alegato de falta de jurisdicción ya que los supuestos actos de acoso fueron cometidos en Las Bahamas y la República Dominicana contra las jóvenes denunciantes, el caso se desinfló y pasó a una etapa de mutismo en la que solo vale esperar si las denunciantes recurrirán a los tribunales del país.

Mientras tanto, el cantante español, por recomendación de sus abogados, publicó unos cariñosos mensajes, vía WhatsApp, de las supuestas víctimas ofreciéndole sus servicios, mensajes que, de comprobarse la autenticidad de su origen, tirarían por el suelo las acusaciones contra Iglesias quien alega que la actitud de indiferencia, ante los mismos, y la búsqueda de beneficios económicos, pueden haber motivado a las denunciantes a querellarse en su contra.

La otrora autoproclamada alta sexualidad de Julio Iglesias, a quien se le atribuye haber tenido sexo con más de 3 mil mujeres, y los numerosos videos de acoso sexual con besuqueadera forzada, contra artistas y presentadoras de televisión, desfavorecen la imagen del artista español, independientemente de que las acusaciones sean falsas o ciertas, o si se instrumentan o no, ante los tribunales del país.