¡Despierta, Dominicana! La identidad se está perdiendo

Publicado por Jorge Amado Méndez Creado: Actualizado:

A propósito de la celebración del 180 aniversario de la independencia de la República Dominicana este próximo viernes, quisiera intentar hacer un ejercicio diferente y reflexionar un poco, más que sobre la soberanía, sobre nuestra identidad.

La independencia dominicana es un tema que trasciende fechas y es un símbolo de nuestra lucha por la libertad y la autodeterminación. Pero, ¿Qué nos identifica como dominicanos? ¿Qué es la dominicanidad?

Toda identidad se forja a través de la cultura, expresada en la música, el arte y las tradiciones. La nuestra es la suma de nuestras raíces europeas, africanas y antillanas.

Se refleja en nuestra comida, arte, nuestros ritmos y forma de ser. En general, se dice que somos un pueblo alegre, empático y hospitalario, conocido por nuestra calidez y generosidad.

Sin embargo, esta imagen idílica de nosotros se ha diluido. No la estamos sintiendo en las calles. El comportamiento del dominicano ha ido cambiando a medida en que la modernización y la falta de educación ciudadana se han incrementado.

En cada esquina nos encontramos con una muestra de esto. Cada intersección de nuestras ciudades se convierte un campo de batalla, donde se impone la intolerancia, violación de las normas, falta de respeto hacia el otro y la violencia. ¿Será que se está perdiendo la conciencia ciudadana?

Ser dominicano se ha ido transformando en otra manera de ser y de actuar. El bullicio, el desorden, el mal comportamiento y la anarquía ahora nos caracteriza.

Salir a las calles significa un sálvese quien pueda, aceras tomadas por comercios improvisados, motores en vías contrarias, transitando por las aceras y obviando la luz roja. Cada uno tratando de avasallar al otro sin ninguna consideración ni siquiera al peatón. Y lo peor es que nos vamos acostumbrando a este modo de vivir, poco a poco vamos asumiendo estas conductas como algo normal.

Qué hacer como sociedad para detener esta pérdida de conciencia ciudadana y que la identificación del dominicano no se asocie con este comportamiento negativo, es un asunto complejo. Requiere de un enfoque multifactorial que involucre las comunidades, las escuelas, las instituciones del gobierno.

Hay que promover la convivencia ciudadana, la tolerancia y el respeto. Comentaba en estos artículos publicados anteriormente, “El valor de la inteligencia emocional” https://hoy.com.do/opinion/el-valor-de-la-inteligencia-emocional_1032972.html y “De la violencia a la empatía: el poder transformador de la educación socioafectiva” https://hoy.com.do/opinion/de-la-violencia-a-la-empatia-el-poder-transformador-de-la-educacion-socioafectiva_1053276.html la necesidad imperativa de trabajar y apostar a la niñez, es ahí donde se forja la ciudadanía del futuro y es responsabilidad nuestra proveerles con herramientas que permitan construir en ellos la dominicanidad ejemplar que todo hogar anhela, “la de ciudadano decente, alegre y orgulloso de su patria”.

Yo quiero identificar al dominicano, no solo por ser alegre y bullanguero, sino porque es un ciudadano que cumple con las leyes y contribuye a la construcción de una sociedad más justa y respetuosa. Así sí me sentiré más orgulloso de decir que soy dominicano y que deseo con todo mi corazón que mis hijos se desarrollen y tengan éxito en nuestra querida República Dominicana.

Feliz día de la Independencia.