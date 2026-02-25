La nueva era de negocios de alto impacto y autoridad corporativa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El mundo de los negocios está cambiando de código y las mujeres están tomando el timón desde su propia autenticidad. Así quedó demostrado este fin de semana durante la cumbre empresarial Liderazgo Femenino 2026, un evento que trascendió la tradicional conferencia motivacional para convertirse en un poderoso laboratorio de estrategias corporativas, rentabilidad y posicionamiento de alto nivel.

Ante un auditorio a casa llena con más de 135 líderes y empresarias en el Hotel Intercontinental Real Santo Domingo, el evento logró un hito inusual: combinar un ambiente de networking relajado y conexiones genuinas con un entorno educativo enfocado en resultados accionables.

Quienes asistieron recibieron la hoja de ruta exacta para replicar el éxito de las referentes que lideraron la jornada, la cual estuvo estructurada en un robusto programa de tres conferencias magistrales y tres paneles de expertas.

Uno de los espacios más reveladores fue la Mesa Ejecutiva, el panel principal del evento moderado por la estratega y fundadora de la cumbre, Irene Morillo. En este espacio participaron Lluvia García, presidente de WEN RD, y María Paz Cereijo, gerente general de The Coca-Cola Company para Hispaniola y Belice.

Estas líderes, que han roto techos de cristal en industrias tradicionalmente dominadas por hombres, concluyeron que las mujeres no necesitan masculinizarse para proyectar autoridad. Por el contrario, destacaron que utilizar la conciliación y los talentos innatos de su esencia permite ejercer un liderazgo más ágil y empático.

Asimismo, enfatizaron que el trabajo duro ya no habla por sí solo, siendo imperativo generar alianzas intencionales que visibilicen la gestión directiva, apoyándose siempre en una marca personal sólida como llave maestra para escalar dentro de cualquier organización.

En el ámbito del emprendimiento y la autoridad de mercado, la jornada brilló con tres conferencias magistrales que transformaron la visión de las asistentes.

Durante su ponencia, Irene Morillo entregó los pasos innegociables para convertirse en una "Referente Estrella". Morillo explicó que esto requiere transitar definitivamente de una visión operativa a una mentalidad estratégica de empresaria, estructurando un modelo de negocio de alto valor. Para lograrlo, instó a las líderes a crear ofertas magnéticas que respondan a necesidades latentes y a colocar un mensaje contundente frente al cliente ideal, apalancándose en sistemas de ventas simples pero poderosos que atraigan prospectos calificados de manera constante.

El ecosistema de aprendizaje continuó elevando el nivel con la magistral intervención de Jennifer Jiménez, quien desmitificó el arte del storytelling, demostrando a la audiencia que las historias no son un simple adorno comunicacional, sino el corazón de la conexión de las marcas y una herramienta de ventas indispensable.

Por su parte, Luisanna Sánchez aportó la visión estructural y tecnológica con su conferencia sobre cómo liderar en la era omnicanal. Sánchez confrontó a la audiencia con una poderosa premisa directiva: si el mensaje no llega a los equipos de trabajo, no es un problema de herramientas, sino de coherencia en el liderazgo. Además, advirtió sobre la importancia de la alineación de expectativas, recordando que aquello que un líder no corrige, automáticamente lo convierte en el estándar de su empresa.

Estos conocimientos se entrelazaron de forma perfecta con paneles de debate invaluables que enriquecieron la jornada. Entendiendo que el capital relacional es un activo financiero fundamental en esta nueva era, el panel "El Poder de Conectar" reunió a Carly Mañán, Rosa Mejía y Ginger Bejarano. Bajo la moderación de Ely Vargas, estas expertas compartieron estrategias precisas para transformar el networking tradicional en alianzas comerciales sólidas y escalables.

La agenda continuó profundizando en la esencia del liderazgo con el segmento "Diálogos que Inspiran", un espacio de conversación protagonizado por Carolina Ogando y Raquel Salas, y moderado por Génesis Frías, enfocado en desentrañar la autenticidad y el propósito que sostienen el verdadero éxito empresarial.

Al cierre de la jornada, el consenso general fue unánime: Liderazgo Femenino 2026 logró crear un refugio de crecimiento intensivo. La organización extendió un profundo agradecimiento a las marcas patrocinadoras y aliadas que creyeron en esta visión, destacando el apoyo de The Coca-Cola Company, Seguros SURA, AFP Popular, Amadita Laboratorio Clínico, Eucerin, Sesderma, Isispharma, J.P. Chenet, WEN RD, Stimulos Group, Indhira Arias Makeup, Lilimolone, Propiel, Anny Pierre, Creadores Digitales, Deya, SD Impresos, Bodegas Don Julián, Decidida.mente, Nutriaestetic, Pinta Fest,Eydy Beauty Supply, Amazing VAs, Lubriderm, Listerine y Star Product. Este bloque de aliados demuestra que apoyar el liderazgo de la mujer con educación y conexiones de valor es la inversión más segura para el desarrollo económico del país