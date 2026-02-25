¿Cuáles similitudes y diferencias existen entre los apagones de noviembre 2025 y febrero 2026?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En República Dominicana se han registrado dos apagones en menos de cuatro meses, situaciones que el Gobierno ha enfrentado para evitar irritación social impulsada por las reacciones de diversos sectores, incluyendo la oposición.

Tanto el 11 de noviembre del año 2025, como el 23 de febrero del 2026, ambos eventos se produjeron cerca del mediodía. Los dos afectaron a gran parte de la población.

También, cuando se apagó el país el año pasado y en la segunda ocasión este año, los servicios del transporte masivo se vieron significativamente afectados, provocando que cientos de ciudadanos caminaran kilómetros para agilizar su recorrido hacia sus respectivos destinos.

Del mismo modo, ambos eventos pusieron de manifiesto cuestionamientos sobre la fragilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y la falta de resiliencia ante fallos técnicos importantes.

Sin embargo, pese a las grandes similitudes de esos recientes apagones, según las autoridades, el ocurrido a las 10:50 de la mañana del lunes 23 de febrero se trató de “un evento mayor”, no provocado por manos humanas.

La razón, según el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, se debió a una explosión que disparó un interruptor de la línea 138 kilovoltios (kV) en Hainamosa-Villa Duarte.

Esa particularidad hace la diferencia con el que se registró cerca de la 1:00 de la tarde el martes 11 de noviembre del año pasado, ya que en ese sí se debió a un error operativo, de acuerdo al informe técnico final de las autoridades.

El informe establece que la incidencia fue consecuencia de una cadena de eventos sucesivos, cuyo origen se produjo en la subestación de 138 kV de San Pedro de Macorís I.

Otro dato que se destaca de estos eventos es que sobre el nivel de celeridad en territorio dominicano, que contrasta con experiencias de otros países como España y Chile, donde investigaciones de eventos similares han tomado hasta cinco meses para ser presentadas.