Donar órganos: ¡excelente!

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Si usted se detiene a pensar podría llegar a esta conclusión: Las posibilidades de ayudar a otras personas es prácticamente infinita. Una mano solidaria para asistir a un niño o un anciano a cruzar la calle, dar de beber al sediento, de comer al hambriento, dar aliento al que sufre, orientar al descarriado, apoyar a los que luchan por superar sus limitaciones, mejorar los niveles de educación y respeto de la comunidad en que usted se desenvuelve, contribuye a que la vida sea menos difícil para los más necesitados.

Esta lista podría ser extensa, pero, al mismo tiempo, muy estimulante por la responsabilidad que nos corresponde y el acto solidario que conlleva. Por ello, querido lector, escogimos el tema del encabezado para desarrollarlo esta semana. Pensar que tenemos algo con lo que otra persona podría recuperar su salud o prolongar su existencia, además eso que al otro le resulta imprescindible, para el donante en vida o fallecido viene a ser un hermoso acto para con la vida. Demostrándose que, aún después de marcharnos, podemos seguir siendo consecuentes, soportes de vida para aquellos que recibirán la donación como una bendición.

La donación “es el acto voluntario y gratuito de entregar un bien, órgano o recurso a otra persona o institución sin esperar nada a cambio, con el fin de beneficiar a alguien más”. Órganos que pueden ser donados: corazón, pulmones, hígado, riñones, páncreas, intestino delgado, córnea, piel, hueso y médula ósea.

En nuestro país no tenemos tradición alguna sobre donación de órganos; apenas se registran 2.1-5.6 donaciones por millón de personas (pmp). Resaltamos que esta limitación no sólo afecta a los dominicanos, en China (3.6 pmp) Japón (0.6 pmp). Lo opuesto a otros países como: España (49.4 pmp), Estados Unidos (41-48 pmp), Croacia, Portugal, Bélgica, Francia. En Latinoamérica: Uruguay (18.9-22.8 pmp) Brasil (16.3-18 pmp), Argentina (13.4-19.6 pmp).

Los factores más importantes que explican esta diferencia son: cultura de donación y educación pública, confianza en el sistema de salud, coordinadores hospitalarios de trasplantes, infraestructura hospitalaria y unidades de cuidados intensivos, capacidad técnica para realizar trasplantes.

Tenemos cientos de pacientes en lista de espera para trasplantes, especialmente renales. Enfatizamos el hecho que un solo donante puede salvar ocho vidas mediante el trasplante de diferentes órganos y tejidos.

No podemos dejar de mencionar las repercusiones emocionales de las personas en espera de un trasplante. Para ellos resulta ser un período tedioso, lleno de expectativas, temores, sensación de impotencia, episodios depresivos, inseguridades: ¿Aparecerá el donante? ¿Cuándo me comunicarán algo sobre el particular? ¿Llegará a tiempo? ¿Funcionará?

El primer trasplante de riñón exitoso fue realizado a Ronald Lee Herrick en 1954; le donó su hermano gemelo. Otro dato que destacar es el referente a la mayor donadora de sangre del mundo, Josephine Michalub quien ha pasado 203 veces por la sala de donaciones, a sus 80 años lleva más de 60 años donando sangre.

Si usted se anima a inscribirse en la lista de donantes debe contactar al Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (Incort) bajo la dirección del destacado colega y amigo doctor José Juan Castillo y su equipo altamente calificado.

No olvide que el acto de donar órganos es una acción profundamente humana que nos permite ayudar a salvar vidas o mejorar la calidad de la existencia de miles de personas. Nos demuestra que, aún después de la muerte podemos ayudar y dar esperanzas a otros que recibirán parte de nosotros. Donar órganos, ¡excelente!