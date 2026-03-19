Pedernales y su éxito parcial de desarrollo

Creado: Actualizado:

Cuando el progreso cambia enfáticamente el perfil de específicas regiones del país se acentúa la falta de homogeneidad en los impulsos desarrollistas sobre el territorio nacional que se manifiesta en oasis de crecimiento y multiplicación del empleo que llevan a etiquetar porciones provinciales en polos turísticos, o caracterizadas por el auge de los empleos basados en zonas francas o relevantes por sus explotaciones mineras de alta productividad (Bonao y Cotuí) o porque la alta densidad de riego coloca contadas zonas en la satisfactoria marcha de los índices de producción agropecuaria tras emerger presas y canales. Ahí está Pedernales como ejemplo de segmento fronterizo de excepción. Más allá de sus límites o de la suerte que en el mismo borde limítrofe ha tenido Dajabón como enclave beneficiado por gruesas exportaciones de manufacturas hacia el mercado estadounidense, la pobreza y la falta de esperanza tienen elevada presencia.

Zonas deprimidas a las que deberían extenderse las inyecciones de prosperidad que acaban de acercárseles y tenderían a cambiar el destino de poblaciones que apenas es ahora que palpan transformaciones que las resaltan positivamente en República Dominicana. Algo promisorio surge a su favor con el implícito reconocimiento gubernamental de que urge echar adelante planes que equilibren la puesta en valor de comunidades ajenas a la prosperidad.

En esa dirección habrá de verse, a mediano plazo seguramente, lo que el Ministerio de la Presidencia anuncia como “respuestas a emergencias” para poner fin al atraso en que aparecen notables puntos del país urgidos de contar con vías de comunicación terrestre para poner fin al aislamiento en medio del progreso de los demás y de que se fortalezcan las capacidades institucionales que conviertan en realidad viejos anhelos de mejores condiciones de vida con fuentes de trabajo y una auténtica disponibilidad de servicios públicos en materia de educación, salud, agua potable y suministros energéticos estables. Hacía esos fines va una inversión de US$200 millones del Banco Mundial, equivalentes a más de doce mil millones de pesos que el Gobierno aspiraría a que resulten una primera piedra para superar condiciones de marginación por esos ámbitos.