Vitalidad de economía aumenta recaudaciones

El año 2026 ha comenzado con indicadores al alza en captaciones para el Fisco por transferencias, consumos y reportes de utilidades gracias mayormente a óptimos desempeños y crecimiento de la rentabilidad de contribuyentes que juegan limpio con los recaudadores incluyendo licoristas y el sector financiero regulado que se distinguen por la transparencia de sus fines de lucro. Las tasas que aplica la Dirección General de Impuestos Internos a operaciones de comercio y servicios en general, ITEBIS, registraron en enero un crecimiento de resultados del 14.8%, un saldo que representa una victoria aun parcial, ya que en meses anteriores quedaban en poder de los agentes de retención hasta un 47% de lo aplicado a los contribuyentes. Todo un robo público contra el cual se reporta una reducción de déficit de un 36.5%.

En el renglón del Impuesto sobre la renta el crecimiento del mes anterior fue de un 13.2% lo que significa que a pesar de haberse recaudado más, la escapada sin pagar por los lucros mayores del país ha estado situada entre 57% y 62% de los beneficios alcanzados anualmente por negocios medianos, grandes y corporativamente gruesos. Los más altas omisiones de pagos al fisco en América Latina y el Caribe han ocurrido en República Dominicana. Las empresas de grandes activos solo crecieron en sus aportes al Estado en un 6.7%. Son muchas las que reportan pérdidas.

Felizmente, el impuesto clave que se aplica a la minería acaba de crecer en un 209.7% montada en el tremendo valor que ha cobrado el oro en el mercado internacional de los metales preciosos lo que permitirá cobrarle a la Barrick Mining Corporation, versión local, RD$31.151.2 millones de impuestos sobre sus utilidades y por al menos otros tres conceptos. No todo lo que brilla es oro, pero a este súper consorcio hay que medirlo por sus beneficios netos anuales: US$ 4,993 millones a nivel mundial. Y a pesar de que la gasolina conserva precios relativamente bajos por subsidios al consumo, el impuesto selectivo a combustibles llevó a arcas estatales más de RD$23 mil millones el año pasado.