El turismo como un pilar de la economía

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Una vigorosa oferta del país como destino para atraer mayores cifras de excursionistas desde el resto de América se tradujo en compromisos suscritos en Miami entre el Estado y empresarios de la industria turística de la región con el objetivo de que los flujos de visitantes continúen en el cursos ascendente que reafirma el liderazgo dominicano en el Caribe.

Si dar “buena cara al tiempo malo” como el actual caracterizado por tensiones hemisféricas y ruidos de guerra, es un recurso aprovechable en este momento, fue un acierto celebrar con demostraciones de confianza en el futuro la cuarta edición en Florida del evento de factura criolla “RD Trade Show” apropiado para exaltar la calidad de la infraestructura turística dominicana en busca de los mejores resultados.

Reunir allí a más de cien expositores de temas que conectan con los atractivos del país y a cientos de agentes de viajes y turoperadores internacionales fue un paso en grande para ensanchar el mercado dominicano con la mira puesta en millones de potenciales visitantes. Se trataba de una exhibición apropiada para promover la industria a través de una diversidad de contactos con representaciones de negocios de toda América.

Las expectativas de crecimiento sobrepasan el ordinario objetivo de atraer huéspedes al “todo incluido” que genera un ingreso promedio inferior a base de baratillos de habitaciones. Se tiene la vista puesta en las redes del turismo de lujo para posicionar a RD en el rango del gasto elevado incrementando la conectividad aérea y la frecuencia semanal de vuelos con las principales procdencias.

República Dominicana logró en la gran cita con liderazgos hemisféricos clave de la industria sin chimenea la más nutrida asistencia de gerentes del sector en su historiaacrecentando el interés por el país, estrechando vínculos y elevando el grado de confianza de turoperadores en República Dominicana que se mostró en capacidad de superar su marca actual de acoger turistas. Desde Miami, la representación dominicana regresa con la certeza de que se ha consolidado la conexión turística con México, lo que permitiría ofertar eficientemente dos destinos a la vez.