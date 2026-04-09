8 de abril, más motivos para nunca olvidar

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Han pasado 366 días desde que el 8 de abril (2025) quedó marcado para siempre en las almas de los dominicanos: casi todos dejamos a alguien atrás bajo los escombros del Jet Set, un lugar que acabó con la vida de 236 personas y dejó heridas importantes en otras 189.

No habrá forma de resarcir a las familias de los fallecidos, así como tampoco a los que viven con el recuerdo y/o las secuelas de esa madrugada de horror. Que se haga justicia y se castigue la terrible negligencia cometida por los dueños, ayudaría a paliar un poco ese dolor, sin embargo.

La falta de empatía de los hermanos Espaillat llega al extremo de emitir un comunicado propio de terceros, no de los responsables de la tragedia. Ellos, lejos de expresar remordimiento o pedir perdón, hablan evadiendo su responsabilidad.

Las actividades que se harían ayer fueron suspendidas por un temporal que arrancó la tranquilidad de muchos y se ensañó contra otros tantos. Nueva vez el Gran Santo Domingo colapsó por las lluvias y, aunque el presidente Luis Abinader habló de RD$5 mil millones invertidos en cañadas, hubo sectores que se inundaron más que de costumbre. El drenaje pluvial, esa deuda pendiente de la planificación urbana, seguirá pasando factura al igual que lo hace la basura en las calles.