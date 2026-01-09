Expectativas ante situación Venezuela

Creado: Actualizado:

La complejidad de la situación política de Venezuela, por todas las implicaciones que conlleva, es más difícil de lo que aparenta y en lo inmediato tiene al mundo atento al devenir de los acontecimientos que sucederán productos de una acción unilateral de los EE. UU. que rompe con todos los esquemas contemplados en el orden mundial, que establece la autodeterminación y soberanía de los pueblos del mundo.

Ese orden mundial ha venido sufriendo golpes con la invasión de Rusia a Ucrania, el genocidio de Israel contra Palestina, las amenazas de China contra Taiwán y ahora con la incursión militar de EE. UU. en Venezuela y secuestro de su presidente, el dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes están acusados de conspiración para narcoterrorismo y otros delitos en un tribunal de Manhattan.

La acción militar del presidente Donald Trump está plagada de violaciones legales a lo interno de su nación y a principios y normas internacionales, lo que saldrá a relucir en el juicio a retomarse el 17 de marzo venidero cuando tendrá que probar sus acusaciones contra Maduro y esposa. Mientras tanto, alardea de tomar el control de Venezuela y su riqueza petrolera ante el silencio cómplice e inoperancia de la ONU, la OEA y otras similares.