Tomando el 2026 con filosofía

De acuerdo con el refranero popular español, “de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco”, yo agregaría que también tenemos algo de filósofo, porque en los tiempos que nos ha tocado vivir se hace necesario adoptar una actitud filosófica ante los graves problemas que vive el mundo y que repercuten directamente en los diversos aspectos de nuestra vida.

Como expresa el periodista y escritor español Félix Esteban, la filosofía, entendida como un ejercicio cotidiano, no evita los males ni los sufrimientos, pero nos ayuda a manejarlos. Por eso debemos usarla para vivir mejor y no para impresionar, como hacen algunos escritores.

Esteban, estudioso de la filosofía estoica, cita a Epicteto, quien pasó de ser esclavo en Roma a convertirse, gracias a sus estudios y resiliencia, en uno de los filósofos griegos más destacados de su época. Epicteto sostenía que “solo hay un camino hacia la felicidad y es dejar de preocuparse por las cosas que están más allá de nuestro poder o nuestra voluntad”.

Finalmente, considero que no podemos evitar que nos lleguen las cosas malas en la vida, pero de nuestra actitud ante ellas depende que sigamos viviendo amargados y tristes o con tranquilidad y felicidad. Esta constituye una buena filosofía de vida que puede ayudarnos a superar los retos del 2026.