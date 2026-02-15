Sostenibilidad en acción: Banco Promerica firma los Principios de Banca Responsable de la ONU

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Banco Promerica RD fortalece su compromiso con el liderazgo sostenible al firmar los principios de Banca Responsable de la ONU

Santo Domingo. 2025 - Banco Promerica República Dominicana se convierte en signatario oficial de los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas, un marco global para impulsar una industria bancaria sostenible, desarrollado en colaboración con bancos de todo el mundo y la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI).

Este compromiso refleja la determinación de Banco Promerica República Dominicana de alinear su estrategia empresarial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y el Acuerdo de París sobre el cambio climático, integrando la sostenibilidad como eje central de sus operaciones. Al adherirse a los Principios, el banco reafirma su visión de liderar en finanzas sostenibles, promoviendo prácticas responsables que generen valor a largo plazo para sus clientes, socios estratégicos, accionistas y la sociedad.

Carlos Julio Camilo, presidente ejecutivo de Banco Promerica República Dominicana indicó que, al unirse a la comunidad global de bancos responsables, la entidad fortalece su liderazgo en sostenibilidad, trabajando con instituciones afines para compartir buenas prácticas, desarrollar herramientas innovadoras y acelerar el cambio positivo. “Creemos firmemente que liderar con responsabilidad y sostenibilidad convierte nuestras acciones en un motor de impacto tangible, impulsando la construcción de un futuro más justo, resiliente y verdaderamente sostenible. Esta convicción guía cada decisión que tomamos, consolidando nuestro compromiso con un desarrollo equitativo que beneficie tanto a las generaciones actuales como a las futuras” resaltó Camilo.

Como parte de su estrategia de sostenibilidad y tras la adopción de los Principios, Banco Promerica República Dominicana identificará y medirá el impacto ambiental y social de sus actividades, establecerá metas concretas en las áreas de mayor influencia y reportará públicamente sus avances de forma periódica. Este enfoque le permitirá anticipar riesgos, aprovechar oportunidades y contribuir activamente a la transición hacia economías más sostenibles.

Este paso representa un hito significativo en un momento estratégico para enfrentar los desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y las desigualdades sociales.

Ramiro Ortiz Gurdián, director ejecutivo de Grupo Promerica, reafirmó este compromiso con sus palabras: “Creemos que el cambio consiste en asumir la responsabilidad de transformar nuestro entorno, y estamos decididos a ser el motor que impulse la sostenibilidad en la banca regional. Trabajando juntos, lograremos que cada acción de Grupo Promerica contribuya a un mejor futuro para las nuevas generaciones, "Firmar los Principios de Banca Responsable no es solo un acto simbólico es un compromiso y para Gurpo Promerica: es una expresión profunda de quiénes somos. Está en nuestro ADN, en la forma en que concebimos el progreso, en cómo trazamos nuestra estrategia y en cada decisión que tomamos. Este compromiso nos impulsa a construir un futuro más justo, sostenible e inclusivo, acompañando con convicción a las comunidades en todos los países donde estamos presentes.

Al volverse un signatario, Banco Promerica República Dominicana se convierte en el séptimo banco de Grupo Promerica en adoptar los Principios de Banca Responsable de la ONU, reafirmando así nuestro compromiso de generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Paralelamente, como grupo, contamos con cuatro bancos que han suscrito los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs), fortaleciendo nuestra estrategia de inclusión y equidad de género. De igual manera, y en coherencia con nuestra visión de sostenibilidad, de forma consolidada hemos colocado más de USD 700 millones en emisiones de bonos sostenibles, canalizando recursos hacia iniciativas que impulsan el desarrollo económico, social y ambiental en la región.