Propósito divino
Formados en el proceso
Y dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Génesis 32:28
Las circunstancias que enfrentamos muchas veces son procesos que Dios permite para transformar nuestro carácter; porque un carácter no tratado puede convertirse en un obstáculo para el propósito divino.
Vemos que Jacob tenía una promesa divina, pero su carácter no estaba alineado a la voluntad de Dios. Esto le trajo conflictos y consecuencias que lo llevaron a un proceso de formación. Durante ese proceso, tuvo un encuentro con un ángel el cual transformó su vida. Ya no era el mismo. Pasó de ser Jacob a ser Israel, un hombre cambiado y alineado con el propósito divino.
Cuando enfrentó su pasado, no reaccionó igual que antes. Lo hizo con humildad y madurez, mostrando el fruto de su transformación.
Necesitamos entender que las promesas de Dios necesitan un carácter formado que las sostenga. Si no somos transformados, es imposible que podamos lograrlo. Por eso, no te resistas al proceso e identifica qué obra quiere hacer el Señor en tu vida.
Opinión
Montserrat Bogaert