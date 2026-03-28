Guerra en Irán y Jeffrey Epstein

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La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán llega a un mes envuelta en muertes, destrucción, sacudiendo los mercados, destrozando la prensa, lo que quedaba de un tal “derecho internacional” y subrayando lo vacuo de la ONU, por si había duda. Por ahora, impera el “garrote” del más fuerte.

Y aunque el presidente de EE. UU., Donald Trump, afirma que “las negociaciones avanzan” para un alto al fuego, la Guardia Revolucionaria Islámica desconfía y señala que el diálogo de febrero solo dio tiempo a EUA e Israel para comenzar a bombardear a Teherán. El Trump que habla de diálogo es el mismo que llamó “locos, dementes y enfermos” a los iraníes. (Se recuerda que para muchos líderes israelíes los palestinos son cerdos, ratas, cucarachas, bestias, microbios y víboras).

EE. UU. ha dado un ultimátum de 10 días a los iraníes para “negociar” y no atacar plantas nucleares, mientras despacha más de 4,500 soldados, paracaidistas y destructores. Hay planes de desplegar hasta 10, 000 tropas, tomar Ormuz y entrar a Irán. Mientras Israel suma más cabezas de funcionarios iraníes, revienta al Líbano y mata más niños en Gaza. El túnel luce confuso, y entre bombas y misiles, Trump ora con “líderes religiosos de alcurnia”, ve por pantalla el asesinato de 165 niñas y sus profesores en una escuela iraní con un Tomahawk, muestra otro capítulo de la “comedía Maduro y Los Soles”, y sus voceros hacen pantomimas frente a la escasez de retórica para justificar la sangre. ¿Será cierto que la guerra busca opacar al bendito Jeffrey Epstein y sus orgías?