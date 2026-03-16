Guerra de Irán luce muy compleja

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Actualmente Estados Unidos e Israel destrozan a bombazos a Irán en una cadena de ataques planeada por el Pentágono y el Ejército israelí, y que a la teocracia iraní no debía de tomarla de sorpresa.

Los bombardeos comenzaron el 28 de febrero cuando EE. UU. e Israel volaron una escuela y mataron 165 niñas y sus profesores. Luego asesinaron al ayatolá y líder espiritual Ali Jamenei y su familia. Y entre muerte y destrucción, Irán ha respondido con ataques a Israel, a blancos EE. UU. en países vecinos y cerrando el estrecho de Ormuz, lo cual ha disparado los precios del petróleo y ha sacudido la economía mundial.

Si a Sadam lo acusaron de tener “armas de destrucción masiva”, a Irán lo ligan a la bomba nuclear. (Por cierto, este artefacto ya tiene tiempo en mano de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, como lo son EE. UU., China, Rusia, Francia y Reino Unido. También la tiene India, Pakistán e Israel. Corea del Norte dice tener algo)

Dos semanas después el escenario de Irán luce complejo. Asesinar muchas personas exige dar muchos discursos, dice el filósofo español Santiago Alba Rico, y el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya no saben a qué “relato” recurrir. Pero para nadie es un secreto que Trump -que ya tiene la cabeza de Maduro- quiere “otra Venezuela”, e Israel, borrar la teocracia iraní. Ahora Trump se quiere dar ganador con solo decir que destruyó el armamento nuclear de Irán, y llama a sus aliados a que abran el estrecho de Ormuz. El hombre luce presionado.