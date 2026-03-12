La guerra telefónica

Creado: Actualizado:

Analizar las guerras es difícil y muy complejo para adoptar posiciones por la obligatoria participación de las inevitables terceras partes en medio de los combates o endemoniados enfrentamientos y son los que tienen condiciones especiales que los imposibilitan para formar parte de los que dan y reciben golpes, heridas y muertes que sus debilidades les impiden evitar y me refiero a niños, ancianos, discapacitados que no pueden caminar, embarazadas, ciegos, sordos, mudos y enfermos en fases terminales de sus padecimientos.

El mundo está conmocionado con los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania, Israel y sus tradicionales enemigos juntamente con la participación protagónica de los Estados Unidos, pero no quiero abundar sobre esas desagradables noticias, sino acerca de la forma desconsiderada en que las compañías telefónicas tratan a sus clientes al ofrecer en medios de comunicación servicios y ventajas que al concluir las negociaciones son cambiadas defraudando la confianza de sus clientes y peor aún en su competencia por cobertura que se interfieren una con otra, convirtiendo a sus clientes en la tercera parte de sus guerras.