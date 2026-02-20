Haití no es opción viable para los intereses de los Estados Unidos y China….

Creado: Actualizado:

Por eso el apoyo que en ocasiones se ha visto ha sido tímido. Porque a lo mejor no es viable para los intereses de aquellas naciones de las llamadas del “primer mundo”.

Es mucho lo que se ha escrito sobre Haití. Muchas han sido las teorías que a través de estas últimas décadas hemos leído y que han sido evacuadas de aquellos cerebros pensantes.

Porque es un Estado Fallido esa pobre nación, o mejor dicho, ese pobre país no está en la mirilla de las dos grandes potencias mundiales, entiéndase China y los Estados Unidos, porque allí no hay mucho que buscar y lo poco que bien pudiera aparecer está en mano de sectores ampliamente poderosísimos tanto internos como externos.

Muy a pesar de uno que otros tímidos esfuerzos que algunas naciones han hecho, entre ellas precisamente los Estados Unidos y Kenia, pero hasta el momento lo más preciso decir es, que allí quien decide el futuro del día a día, es el temible jefe de las bandas armadas que operan en casi todo el territorio, Jimmy Chérizier mejor conocido como "Barbecue".

A Través de un “ejercito” de hombres y mujeres y hasta adolescentes muy bien armados, este mantiene en jaque a todos aquellos elementos que han querido hacer alguito, (no mucho), para que la estabilidad llegue.

Haití necesita más que intervención de tropas, de planes concretos tendentes a acabar con las bandas, pero de manera real, no con las clásicas películas que a diario vemos por los medios.

Haití necesita de que así como hicieron precisamente lo estadounidenses cuando andaban tras la captura de Osama Bin Laden y otros, de que se busquen a los reales propiciadores del caos, la violencia y del ataque a pueblos enteros que sobreviven bajo el imperio del miedo y de la sangre.

Si en verdad quieren acabar con ese monstruo de múltiples cabezas, que hay en Haití, proponemos la unidad de las dos súper potencias (Estados Unidos y China), en donde también participen Francia, Canadá y República Dominicana, para que a través de una muy buena diplomacia establecer estrategias que aunque en principio parezcan dolorosas para ciertos sectores, pero que acaben con el problema de raíz.

Allí, repetimos, el real gobierno lo encarna "Barbecue". Este señor a base de sangre y fuego se ha logrado establecer como el amo y señor de eso que al parecer es su feudo, en donde y junto a otros actores al parecer soterrados, ha logrado malograr todas aquellas iniciativas que han pretendido establecer ciertas naciones, para con ellas iniciar un proceso desarrollista como al que aspiran los sectores más sensatos de Latinoamérica.